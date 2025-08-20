Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Afghanistan, hơn 50 người thiệt mạng

Hơn 50 người thiệt mạng tại miền tây Afghanistan, khi một chiếc xe buýt chở người di cư trở về từ Iran va chạm với một chiếc xe tải và một chiếc xe máy, ngày 19-8.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: X

Tờ Dawn dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, lái xe quá tốc độ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn. Phần lớn các nạn nhân thiệt mạng là người trên xe buýt, ngoài ra có 2 người trên xe tải và 2 người đi xe máy cũng không qua khỏi.

Chiếc xe buýt đang trên đường từ cửa khẩu Islam Qala - điểm nhập cảnh chính từ Iran - về thủ đô Kabul của Afghanistan. Tất cả hành khách trên xe đều là người Afghanistan bị trục xuất hoặc buộc phải rời Iran trong làn sóng hồi hương quy mô lớn những tháng gần đây.

Afghanistan vốn thường xuyên chứng kiến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do cơ sở hạ tầng đường bộ xuống cấp sau nhiều thập kỷ xung đột, lái xe bất cẩn trên quốc lộ và tình trạng thiếu quy định an toàn.

Tháng 12-2024, hai vụ va chạm liên hoàn giữa xe buýt với xe chở nhiên liệu và xe tải tại miền Trung Afghanistan đã khiến ít nhất 52 người thiệt mạng.

KHÁNH HƯNG