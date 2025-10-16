Afghanistan: Nổ tại thủ đô Kabul, 5 người thiệt mạng

Theo Times of India, các vụ nổ xảy ra vào chiều 15-10 (giờ địa phương) tại thành phố Kabul, Aghanistan, khiến 5 người thiệt mạng, 35 người bị thương.

Các vụ nổ xảy ra tại thành phố Kabul, Afghanistan. Ảnh: AMU TV

Các vụ nổ xảy ra tại thủ đô của Afghanistan chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời trong 48 giờ với Pakistan có hiệu lực vào chiều cùng ngày. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công.

Tổ chức phi chính phủ EMERGENCY của Italy - đơn vị điều hành một bệnh viện tại thủ đô Kabul của Afghanistan, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận 40 nạn nhân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. 5 người tử vong trước khi tới bệnh viện.

Từ cuối tuần qua, căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan gia tăng sau khi bùng phát các cuộc giao tranh tại nhiều điểm dọc đường Durand - biên giới chính thức giữa hai nước. Hai bên đóng cửa một số cửa khẩu dọc biên giới khiến hoạt động thương mại bị đình trệ và hàng chục xe chở hàng hóa bị mắc kẹt. Xung đột giữa hai quốc gia Hồi giáo tại Nam Á khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

PHƯƠNG NAM