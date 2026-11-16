Xã Bình Châu tập huấn chính sách thuế cho hộ kinh doanh

Ngày 16-11, UBND xã Bình Châu phối hợp với Thuế cơ sở 23 tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách thuế và hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Để bảo đảm các hộ kinh doanh tại toàn bộ 8 ấp và khu dân cư được hướng dẫn cặn kẽ, hội nghị được chia làm hai đợt trong ngày. Buổi sáng dành cho hộ và cá nhân kinh doanh thuộc các ấp Bến Lội, Bình Minh, Bình Tiến và Khu 1; buổi chiều tiếp tục triển khai cho các hộ thuộc các ấp Láng Găng, Thanh Bình 1, Thanh Bình 2 và Thèo Nèo.

Phổ biến những quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Ảnh: THÀNH HUY

Tại hội nghị, báo cáo viên ngành thuế tập trung phổ biến những quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; hướng dẫn chi tiết quy trình kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và chế độ ghi chép sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành.

Đặc biệt, cán bộ chuyên môn đã trực tiếp cầm tay chỉ việc, hỗ trợ người dân cài đặt và thao tác các tiện ích trên ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile trên điện thoại thông minh, giúp việc thực hiện nghĩa vụ thuế trở nên nhanh chóng, minh bạch và tiết kiệm thời gian đi lại.

Mọi thắc mắc của người dân được báo cáo viên ngành thuế giải đáp. Ảnh: THÀNH HUY

Bên cạnh phần truyền đạt nghiệp vụ, đại diện cơ quan thuế và chính quyền địa phương đã dành thời gian đối thoại, giải đáp trực tiếp những khó khăn, vướng mắc của các hộ kinh doanh trong quá trình kê khai, quyết toán thuế và chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Hoạt động này góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý tài chính cơ sở và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

THÀNH HUY