Truy tố cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và đồng phạm

Ngày 6-5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông tin, đơn vị đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” xảy ra tại Bộ LĐ-TB-XH trước đây (nay là Bộ Nội vụ).

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến 2025, trong quá trình thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (giấy phép) và 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài (phiếu trả lời), ông Nguyễn Bá Hoan (thời điểm này là Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH) cùng ông Tống Hải Nam (thời điểm này là Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) đã chỉ đạo một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn, buộc doanh nghiệp phải đưa tổng "chi phí" hơn 30,2 tỷ đồng, để được cấp giấy phép và phiếu trả lời.

Bị can Nguyễn Bá Hoan. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Từ năm 2020 đến 2025, các công ty của ông Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định (đều hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động) sau khi thu phí của người lao động, đã lập 2 hệ thống sổ kế toán, không báo cáo thuế đầy đủ, để ngoài sổ kế toán hơn 1.200 tỷ đồng, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 244 tỷ đồng.

Trong vụ án, để gây khó khăn, tạo rào cản cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí", Tống Hải Nam đã báo cáo và được ông Nguyễn Bá Hoan đồng ý cho xây dựng và áp dụng "quy trình" thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng và chuẩn bị nguồn xuất khẩu lao động trái quy định.

Tháng 10-2022, ông Tống Hải Nam chỉ đạo Nguyễn Gia Liêm (Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước), Lê Thanh Hà (Trưởng phòng Hàn Quốc thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước) xây dựng quy trình nêu trên.

Đến tháng 2-2023, Lê Thanh Hà có tờ trình kèm quy trình thẩm định hồ sơ chuẩn bị nguồn và đăng ký hợp đồng lao động, trong đó có nội dung yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp Giấy giới thiệu tuyển dụng chính thức từ Bộ Thương mại, công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc, hoặc tài liệu chứng minh hạn mức tuyển dụng lao động nước ngoài của công ty sử dụng ở Hàn Quốc - là loại giấy tờ mà doanh nghiệp không thể tự xin phía Hàn Quốc cấp xác nhận.

Quy trình này đã buộc doanh nghiệp phải chủ động đưa tiền "chi phí" để được Cục Quản lý lao động ngoài nước hỗ trợ xin xác nhận hạn mức tuyển dụng và phê duyệt nhanh hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu lao động.

Cơ quan công tố xác định, bị can Nguyễn Bá Hoan đã nhận tiền để ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, tết.

Trong thời gian từ năm 2020 đến 2025, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ số tiền hơn 16,3 tỷ đồng.

Bị can Tống Hải Nam cũng bị xác định từ năm 2020 đến 2025 đã nhiều lần nhận hối lộ và để cán bộ cấp dưới nhận hối lộ hơn 14,3 tỷ đồng, trong đó, Nam hưởng lợi hơn 7,9 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG