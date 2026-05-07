Thu giữ nhiều phong bì đề tên doanh nghiệp trong phòng cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Như Báo SGGP đã thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ LĐTB-XH (trước đây). Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các bị can ở Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhiều lần nhận hối lộ từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Cựu Thứ trưởng bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017 đến 2025, trong quá trình thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (giấy phép) và 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài (phiếu trả lời), ông Nguyễn Bá Hoan (thời điểm là Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH) cùng ông Tống Hải Nam (thời điểm là Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) đã chỉ đạo một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn, buộc doanh nghiệp phải đưa tổng "chi phí" hơn 30,2 tỷ đồng, để được cấp giấy phép và phiếu trả lời.

Bị can Nguyễn Bá Hoan. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Theo cáo trạng, từ 2021 đến tháng 5-2025, ông Nguyễn Bá Hoan được giao phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước của Bộ LĐTB-XH, mặc dù biết tình trạng cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, gây khó khăn cho doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép để buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền đã diễn ra trước đó, nhưng khi được ông Tống Hải Nam báo cáo về việc doanh nghiệp có quà cảm ơn khi trình ký giấy phép thì ông Hoan không có ý kiến chấn chỉnh mà còn nhiều lần nhận tiền do Tống Hải Nam đưa để ký giấy phép cho doanh nghiệp.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian trên, các bị can thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận tổng cộng hơn 9 tỷ đồng để thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép cho 28 doanh nghiệp. Trong đó, ông Tống Hải Nam và cấp dưới trực tiếp nhận tiền để xử lý 26 hồ sơ…

Cáo trạng còn xác định, từ năm 2021 đến tháng 4-2025, khi làm thủ tục đề nghị cấp phiếu trả lời để xuất khẩu lao động diện Visa E7 đi Hàn Quốc, các ông: Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định (là chủ các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động) đến trụ sở cơ quan Cục Quản lý lao động ngoài nước để đưa 281.800 USD và 190 triệu đồng cho Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và các bị can khác… để được tạo điều kiện và cấp phiếu thực hiện đơn hàng xuất khẩu 548 lao động diện Visa E7, theo định mức chi phí khoảng 500 USD/lao động (do các doanh nghiệp tự đặt ra định mức chi phí).

Bị can Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Bá Hoan đã nhận hối lộ tổng số tiền hơn 16,3 tỷ đồng. Cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam nhiều lần nhận hối lộ và để cấp dưới nhận tổng 14,3 tỷ đồng, cá nhân ông hưởng lợi 7,9 tỷ đồng…

Thu giữ nhiều tiền mặt, kê biên nhiều bất động sản

Quá trình điều tra vụ án này, bị can Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long - hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động) cùng vợ là Phạm Thị Hạnh nộp khắc phục 5,1 tỷ đồng ở giai đoạn điều tra. Ở giai đoạn truy tố, vợ chồng bị can Hưng được ghi nhận nộp thêm 150 tỷ đồng.

Khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ tổng số tiền 39 tỷ đồng, gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ. Trong đó có 1,3 triệu USD, 1,5 triệu yên Nhật và 4,6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra còn kê biên 4 bất động sản gồm 2 căn biệt thự, 2 căn nhà ở Hà Nội thuộc sở hữu của vợ chồng bị can Nghiêm Quốc Hưng. Trong vụ án, bị can Nghiêm Quốc Hưng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” với cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 241 tỷ đồng.

2 chủ doanh nghiệp khác là bị can Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona) và Nghiêm Văn Định (Tổng Giám đốc Công ty Incoop 3) cùng bị truy tố với tội danh như bị can Hưng. Tới nay, bị can Nguyễn Đức Nam đã nộp 500 triệu đồng; bị can Nghiêm Văn Định đã nộp khắc phục hậu quả 1 tỷ đồng.

Cũng liên quan tới quá trình khắc phục hậu quả, khi khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Bá Hoan, cơ quan điều tra đã thu giữ 25 phong bì đề tên các doanh nghiệp. Tổng số tiền thu giữ trong két và các phong bì tại phòng làm việc của ông Nguyễn Bá Hoan là gần 1 tỷ đồng và 156.000 USD. Tới nay, ông Nguyễn Bá Hoan được ghi nhận đã nộp khắc phục hậu quả 15,8 tỷ đồng. Bị can Tống Hải Nam đã nộp khắc phục hậu quả gần 8,4 tỷ đồng...

ĐỖ TRUNG