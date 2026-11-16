Khởi tranh môn bóng chuyền bãi biển tại xã Hồ Tràm

Ngày 16-11, bộ môn Bóng chuyền bãi biển (gồm 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ) của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được khởi tranh tại bãi biển Hồ Tràm (xã Hồ Tràm, TPHCM), với sự tham dự của 14 đơn vị.

Các đội tranh tài từ ngày 16 đến 22-11 với tổng cộng 72 trận đấu.

Đội tuyển TPHCM tham dự giải với 8 vận động viên nam và 8 vận động viên nữ. Vận động viên Nguyễn Quốc Trưởng cho biết, đội đã có một tháng tập huấn làm quen tại Hồ Tràm. Việc chuẩn bị từ sớm ngay tại địa điểm tổ chức giúp các vận động viên làm quen mặt sân và điều kiện thời tiết biển. Đội đặt mục tiêu giành huy chương cao nhất.

Đội tuyển TPHCM tập luyện trước giờ thi đấu.

Trong khi đó, đội tuyển Khánh Hòa có 8 vận động viên nam và 4 vận động viên nữ. Nguyễn Thái Học, vận động viên sinh năm 2007, cho biết đội đã tập trung luyện tập trong hai tháng, hướng đến thành tích cao nhất tại đại hội.

Đội tuyển Khánh Hòa khởi động trước trận đấu.

Thường xuyên tập luyện ở vùng biển Khánh Hòa giúp các vận động viên quen với nắng, gió. Tuy nhiên, theo Thái Học, thời tiết mùa này tại Hồ Tràm vẫn là thử thách vì thường có gió chướng mạnh. Toàn đội cần thích nghi với hướng gió và cường độ gió để kiểm soát đường bóng để có phối hợp tốt nhất trong từng tình huống thi đấu.

NGUYỄN NAM