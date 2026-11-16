Khơi dậy đam mê đọc sách và ngoại ngữ cho học sinh

Ngày 16-11, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Bình Giã (TPHCM) phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Happy Center và Trường THCS Quảng Thành tổ chức chương trình “Ngày Văn hóa đọc – Kết nối ngôn ngữ – Trao truyền tri thức cho thế hệ trẻ”.

Các em học sinh thích thú tham gia ngày hội đọc sách

Với chủ đề “Sách và Ngôn ngữ: Chìa khóa mở cửa tương lai”, chương trình có các gian hàng trưng bày, triển lãm và giới thiệu sách hay về lịch sử, văn hóa dân tộc. Trong chương trình còn có nội dung giao lưu, thực hành tiếng Anh, giúp cho các em học sinh có thêm không gian học tập, trải nghiệm sinh động.

Cô trò Trường THCS Quảng Thành cùng đọc sách trong ngày hội. Ảnh: THÀNH HUY

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Giã Võ Lệ Huyền nhấn mạnh, việc gắn kết phát triển văn hóa đọc với trải nghiệm, thực hành ngoại ngữ giúp các em hình thành thói quen tự học và nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá tri thức.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã cũng mong rằng, các em học sinh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần ham học hỏi, mạnh dạn giao tiếp, tích cực rèn luyện kỹ năng để trở thành những công dân có ích.

THÀNH HUY