Triển lãm mỹ thuật, ra mắt CLB Mỹ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 14-11, Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức ra mắt CLB Mỹ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu và khai mạc triển lãm mỹ thuật tại Nhà Sáng tác khu vực miền Nam (phường Vũng Tàu).

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm mỹ thuật

Triển lãm mỹ thuật quy tụ 55 tác phẩm hội họa và điêu khắc của các hội viên CLB Mỹ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu. Các tác phẩm thể hiện góc nhìn giàu cảm xúc của người nghệ sĩ đối với cuộc sống, con người và thiên nhiên.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan tự do đến hết Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Đây là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu trong hoạt động của CLB Mỹ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng thời là dịp để các họa sĩ, nhà điêu khắc gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu thành quả sáng tạo nghệ thuật.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan tự do đến ngày 24-11

Nhà điêu khắc Lê Tuấn, Chủ nhiệm CLB Mỹ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết, CLB gồm 27 hội viên. Với sự quan tâm, định hướng và hỗ trợ về chuyên môn của Hội Mỹ thuật TPHCM, CLB hứa hẹn tạo môi trường thuận lợi để hội viên phát huy năng lực sáng tạo, giao lưu và học hỏi lẫn nhau.

Tại lễ ra mắt, lãnh đạo Hội Mỹ thuật TPHCM đề nghị CLB đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, tổ chức triển lãm, tọa đàm chuyên môn và giao lưu nghệ thuật, qua đó góp phần phát triển phong trào mỹ thuật, đưa các tác phẩm nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

AN NHIÊN - KHÁNH CHI