Khát vọng miền Trung

Hơn 100 nhà khoa học thế giới bàn về trường thọ, y học tái tạo ở Gia Lai

SGGPO

Hơn 100 nhà khoa học đến từ 7 quốc gia, vùng lãnh thổ quy tụ tại tỉnh Gia Lai tham dự hội nghị quốc tế sinh học 2026 (BIO2026), bàn về khoa học sự sống, lão hóa tế bào, sự trường thọ và y học tái tạo…

Hơn 100 nhà khoa học thế giới bàn về trường thọ, y học tái tạo ở Gia Lai

Sự kiện đang diễn ra tại Trung tâm ICISE (tỉnh Gia Lai) do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp Trường Đại học KH-CN Hà Nội đồng tổ chức. BIO2026 có 12 báo cáo chính tại phiên toàn thể cùng hơn 75 báo cáo tham luận và poster được tuyển chọn, thuộc 4 tiểu ban khoa học gồm: sinh học thực vật, vi sinh vật học, sinh học người và động vật học.

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Sự kiện mời đến nhiều giáo sư, nhà khoa học đầu ngành. Ảnh: TRUNG NHÂN

Theo TS Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc ICISE, điểm nhấn của BIO2026 là phiên báo cáo và thảo luận chuyên đề về lão hóa tế bào trong chương trình sinh học người và chăm sóc sức khỏe. Các nhà khoa học tập trung trao đổi về lão hóa tế bào, bệnh mãn tính, sự trường thọ và y học tái tạo.

Các phiên toàn thể và phiên song song cập nhật những tiến bộ trong sinh học phân tử, y học nano, liệu pháp chính xác, tương tác thực vật - vi sinh vật, vi sinh vật học môi trường, đa dạng sinh học, nuôi trồng thủy sản và công nghệ sinh học thú y…

Hội nghị cũng là diễn đàn để các nhà khoa học trẻ trao đổi kinh nghiệm, thảo luận những thách thức trong nghiên cứu và tiếp cận thông tin từ các cơ quan tài trợ trong và ngoài nước. Qua đó, mở ra thêm cơ hội hợp tác, hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ phát triển sự nghiệp.

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Các nhà khoa học, học viên giao lưu tại sự kiện. Ảnh: TRUNG NHÂN

Dịp này, GS Toshinobu Suzaki, Đại học Kobe (Nhật Bản), Chủ tịch Hội Động vật nguyên sinh Châu Á - Thái Bình Dương đề xuất phối hợp với ban tổ chức thực hiện phiên báo cáo và thảo luận chuyên biệt về động vật nguyên sinh trong khuôn khổ “Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 10: Hội nghị Quốc tế Sinh học 2027” (BIO2027).

XUÂN HUYÊN

Từ khóa

khoa học công nghệ khoa học sự sống lão hóa y học nano ICISE Gia Lai Trần Thanh Vân Lê Kim Ngọc Quy Nhơn

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