Đã tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ

Tối 15-9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) cho biết lực lượng tìm kiếm vừa phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (còn gọi là Bệnh xá Bác Mười), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này lên 9.

19 cán bộ, chiến sĩ và nhân chứng tìm kiếm tại khu vực trên, sử dụng máy dò, máy đào kết hợp phương pháp thủ công trong ngày 15-9.

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi. Clip BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Lực lượng đã đào mở rộng thêm 80m², nâng tổng diện tích tìm kiếm lên 550m², phát hiện 3 bộ hài cốt cùng nhiều di vật… Đến nay, tại khu vực này, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 9 bộ hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt sau khi tìm thấy được bảo quản, thực hiện các thủ tục theo quy định

Sau khi cất bốc, hài cốt liệt sĩ được đưa về trụ sở UBND xã Đặng Thùy Trâm bảo quản, thực hiện các thủ tục theo quy định, phục vụ xác minh, giám định, truy điệu và an táng. Hiện, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm tiếp tục đào mở rộng tại các khu vực xung quanh.

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NGUYỄN TRANG