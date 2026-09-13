Giữ màu xanh “đảo tỏi”

Từ những ruộng tỏi trên nền đất núi lửa đến từng rạn san hô dưới đáy biển, thiên nhiên đã tạo nên không gian sinh tồn gắn bó mật thiết với đời sống, sinh kế của người dân nơi đảo tiền tiêu.
Lý Sơn cũng lưu giữ những dấu tích núi lửa hàng triệu năm tuổi và những câu chuyện lịch sử giữ biển, đảo Tổ quốc gắn với Hải đội Hoàng Sa - Bắc Hải.
Theo định hướng phát triển, Lý Sơn sẽ trở thành khu du lịch quốc gia vào năm 2030, hướng tới trung tâm du lịch biển đảo hàng đầu cả nước vào năm 2045. Trước sức ép đô thị hóa, phát triển du lịch và sinh kế biển, bảo tồn hệ sinh thái càng trở nên cấp thiết.
Sau gần 10 năm hoạt động, Khu bảo tồn biển Lý Sơn được người dân, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ biên phòng, cảnh sát biển và các lực lượng quân đội chung tay giữ màu xanh cho đảo tỏi.
Từ “khám sức khỏe” rạn san hô, thảm cỏ biển đến thu gom rác thải; từ bảo tồn nguồn gen, hải sản quý hiếm đến từng bước hình thành tư duy sản xuất xanh, tuần hoàn trên ruộng tỏi, Lý Sơn đang hướng đến phát triển hài hòa giữa bảo tồn và sinh kế.