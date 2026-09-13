Xã hội

Giữ màu xanh “đảo tỏi”

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Cách đất liền khoảng 30km, đảo Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được biết đến là “đảo tỏi”, “đảo núi lửa”.

Từ những ruộng tỏi trên nền đất núi lửa đến từng rạn san hô dưới đáy biển, thiên nhiên đã tạo nên không gian sinh tồn gắn bó mật thiết với đời sống, sinh kế của người dân nơi đảo tiền tiêu.

Lý Sơn cũng lưu giữ những dấu tích núi lửa hàng triệu năm tuổi và những câu chuyện lịch sử giữ biển, đảo Tổ quốc gắn với Hải đội Hoàng Sa - Bắc Hải.

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Người dân tham gia những khóa đào tạo ngắn hạn về bảo vệ môi trường, sinh thái biển

Theo định hướng phát triển, Lý Sơn sẽ trở thành khu du lịch quốc gia vào năm 2030, hướng tới trung tâm du lịch biển đảo hàng đầu cả nước vào năm 2045. Trước sức ép đô thị hóa, phát triển du lịch và sinh kế biển, bảo tồn hệ sinh thái càng trở nên cấp thiết.

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Người dân đang chuyển đổi sang mô hình canh tác tỏi xanh

Sau gần 10 năm hoạt động, Khu bảo tồn biển Lý Sơn được người dân, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ biên phòng, cảnh sát biển và các lực lượng quân đội chung tay giữ màu xanh cho đảo tỏi.

Từ “khám sức khỏe” rạn san hô, thảm cỏ biển đến thu gom rác thải; từ bảo tồn nguồn gen, hải sản quý hiếm đến từng bước hình thành tư duy sản xuất xanh, tuần hoàn trên ruộng tỏi, Lý Sơn đang hướng đến phát triển hài hòa giữa bảo tồn và sinh kế.

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Xử lý rác thải nhựa bám vào rạn san hô
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Lực lượng chức năng và người dân chung tay dọn sạch rác thải nhựa trên đảo
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Hàng năm, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tổ chức “giải cứu”, thả nhiều cua huỳnh đế về biển
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Kiểm tra sức khỏe, đo đạc kích thước để gắn định vị rùa biển trước khi thả về thiên nhiên
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Đảo Lý Sơn có nhiều giá trị, tiềm năng về du lịch biển
NGỌC OAI - XUÂN HUYÊN

Từ khóa

Lý Sơn đảo tỏi sinh kế bảo tồn rác thải nhựa đảo tiền tiêu

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