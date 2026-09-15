Xã hội

Bộ đội biên phòng đưa người dân Hà Tĩnh ra khỏi vùng ngập lụt

SGGPO

Chiều 15-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp, trên địa bàn phường Sông Trí và phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) có mưa lớn, một số khu vực bị ngập, chia cắt cục bộ. Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng đưa học sinh và di chuyển tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Bộ đội biên phòng đưa học sinh, giáo viên đến nơi an toàn
Bộ đội biên phòng đưa học sinh, giáo viên đến nơi an toàn
Video: Đưa người dân và đồ đạc ra khỏi vùng ngập lụt ở Hà Tĩnh

Trường THCS Sông Trí (phường Sông Trí) nằm ở vị trí thấp trũng so với mặt đường, nước dâng từ 1 đến 1,2m, khiến sân trường ngập sâu, bị cô lập. Tại một số khu vực ở phố Cảnh Trường, phường Vũng Áng, nước ngập từ 50 cm đến gần 1m.

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Bộ đội biên phòng phối hợp đưa học sinh, giáo viên đến nơi an toàn

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường Sông Trí triển khai phương án ứng cứu.

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Lực lượng chức năng đưa học sinh ra khỏi điểm ngập

Đến 17 giờ cùng ngày, các lực lượng đã đưa 120 học sinh điểm Trường THCS Sông Trí từ khu vực ngập sâu đến vị trí an toàn.

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Lực lượng chức năng đưa học sinh ra khỏi điểm ngập

Dù mưa đã giảm, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng vẫn duy trì lực lượng, phương tiện, túc trực tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng ứng cứu, xử lý kịp thời khi có tình huống phức tạp xảy ra.

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Giúp người dân kê cao, di chuyển tài sản tránh ngập nước
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ĐỨC HẢI - THẾ MẠNH - MINH CƯỜNG

Từ khóa

Hà Tĩnh bộ đội biên phòng người dân ngập lụt học sinh nơi an toàn mưa lũ

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