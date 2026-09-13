Xã hội

Quảng Trị: 3 sà lan trôi dạt, đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh

SGGPO

14 giờ ngày 13-9, 3 chiếc sà lan trôi tự do theo dòng lũ trên sông Thác Ma, đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh, đoạn qua thôn Đông Chánh, xã Nam Hải Lăng.

Video: 3 chiếc sà lan đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh

Sau khi đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh, một trong ba chiếc sà lan tiếp tục trôi dạt và mắc kẹt tại vị trí giữa gầm cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ Mỹ Chánh của quốc lộ 1A. Hai chiếc sà lan còn lại mắc kẹt ở vị trí chân cầu và bị chìm một phần.

1789290855640_2005667117398022716_8604517738467461760_71514bfc473f9c3f7b97efcc5eac9e9b.jpg
a1.jpg
Sà lan mắc kẹt ở chân cầu đường sắt Mỹ Chánh

Ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, 3 chiếc sà lan mỗi chiếc dài khoảng 30m. Khi xảy ra sự cố, không có người trên sà lan. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm phương án xử lý, song do nước sông Thác Ma dâng cao, chảy xiết nên công tác xử lý gặp khó khăn.

"Nếu tính cả khối lượng nước thì trọng lượng của sà lan có thể lên đến cả trăm tấn/chiếc. Sức nước đang rất lớn nên có thể dẫn đến những nguy cơ nguy hiểm cho cầu đường sắt Mỹ Chánh", ông Trần Hữu Bắc lo ngại.

Tin liên quan
ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG

Từ khóa

Quảng Trị sà lan cầu đường sắt Mỹ Chánh sông Thác Ma Nam Hải Lăng sà lan trôi dạt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn