Quảng Trị: 3 sà lan trôi dạt, đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh

14 giờ ngày 13-9, 3 chiếc sà lan trôi tự do theo dòng lũ trên sông Thác Ma, đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh, đoạn qua thôn Đông Chánh, xã Nam Hải Lăng.

Video: 3 chiếc sà lan đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh

Sau khi đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh, một trong ba chiếc sà lan tiếp tục trôi dạt và mắc kẹt tại vị trí giữa gầm cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ Mỹ Chánh của quốc lộ 1A. Hai chiếc sà lan còn lại mắc kẹt ở vị trí chân cầu và bị chìm một phần.

Sà lan mắc kẹt ở chân cầu đường sắt Mỹ Chánh

Ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, 3 chiếc sà lan mỗi chiếc dài khoảng 30m. Khi xảy ra sự cố, không có người trên sà lan. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm phương án xử lý, song do nước sông Thác Ma dâng cao, chảy xiết nên công tác xử lý gặp khó khăn.

"Nếu tính cả khối lượng nước thì trọng lượng của sà lan có thể lên đến cả trăm tấn/chiếc. Sức nước đang rất lớn nên có thể dẫn đến những nguy cơ nguy hiểm cho cầu đường sắt Mỹ Chánh", ông Trần Hữu Bắc lo ngại.

ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG