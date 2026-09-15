Khôi phục các tuyến giao thông bị sạt lở ở Huế và Quảng Trị

Mưa lũ từ ngày 12 đến sáng 14-9 gây sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng nhiều tuyến đường tại Huế và Quảng Trị. Lực lượng chức năng huy động nhân lực, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở, từng bước khôi phục giao thông.

Tại Quảng Trị, tại điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (Km205), đoạn nối xã Hướng Phùng và xã Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị), mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống chắn ngang đường. Lực lượng chức năng khẩn trương dọn đất đá, khắc phục điểm sạt lở, bước đầu mở lại đường cho phương tiện lưu thông.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị lưu thông trở lại sau khi đơn vị quản lý giải phóng khỏi hiện trường một khối lượng lớn đất đá sạt lở do mưa lũ

Tuy nhiên, tuyến đường nối xã Khe Sanh với xã Hướng Phùng vẫn bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở. Tại hiện trường, một khối lượng lớn đất đá từ ta-luy dương đổ xuống, vùi lấp tuyến đường dài khoảng 150 m, khiến giao thông tê liệt.

Lãnh đạo xã Hướng Phùng kiểm tra tình hình sạt lở tại tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây

Ông Phạm Huy Văn, Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng, thông tin đây là tuyến đường gần nhất nối 2 thôn Coóc và Hướng Linh với trung tâm xã. Hai thôn này hiện có gần 500 hộ dân với 2.210 nhân khẩu sinh sống.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị lưu thông trở lại sau khi đơn vị quản lý giải phóng lượng lớn đất đá sạt lở do mưa lũ

Để tạo điều kiện cho công tác cứu trợ, phòng chống thiên tai và dân sinh, Công ty Thủy điện Quảng Trị tạm thời cho phép người và phương tiện di chuyển qua đập dâng hồ chứa Công trình thủy lợi - thủy điện Quảng Trị để vào 2 thôn nói trên. Thời gian cho phép đi qua đập trong vòng 10 ngày, bắt đầu từ ngày 14-9.



Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với UBND xã Khe Sanh và các đơn vị liên quan khảo sát, xác định khối lượng đất đá sạt lở để có phương án xử lý.

Đường nối xã Khe Sanh và xã Hướng Phùng bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở

Đường sạt lở, người dân thôn Coóc và Hướng Linh phải đi qua đập dâng hồ chứa Công trình thủy lợi - thủy điện Quảng Trị để đến trung tâm xã Hướng Phùng

Tại TP Huế, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn TP Huế đã thông xe trở lại sau khi lực lượng quản lý đường bộ huy động nhân lực, máy móc khắc phục 25 điểm sạt lở, sụt trượt do mưa lũ. Khối lượng đất đá sạt xuống đường khoảng 5.000 m³.

Ông Trần Quang Hiệt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế, cho biết đơn vị đang bố trí khoảng 40 cán bộ, công nhân cùng máy móc, thiết bị, sẵn sàng ứng cứu, xử lý các sự cố, bảo đảm giao thông trên tuyến Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Cơ quan chức năng cũng cho phép phương tiện lưu thông trở lại trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn sau thời gian tạm đóng tuyến. Tuy nhiên, phương tiện chỉ được lưu thông từ 5 giờ đến 17 giờ; ngoài khung giờ này, tuyến đường tạm thời cấm xe qua lại.

Liên quan sự cố 3 sà lan mắc kẹt tại chân cầu đường sắt Mỹ Chánh (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), sáng 15-9, lực lượng chức năng tiến hành lặn xuống sông Thác Ma để cắt bỏ các thiết bị, vật cản xung quanh phương tiện trước khi trục vớt chiếc sà lan cuối cùng khỏi hiện trường. Đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho hay do chiếc sà lan đang nằm úp giữa sông, các công nhân phải lặn, sử dụng kỹ thuật để cắt các phần vướng mắc dưới nước. Dự kiến 4 - 6 ngày nữa mới có thể xử lý xong, đưa sà lan ra khỏi vị trí này.

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