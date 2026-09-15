Xã hội

Quảng Trị: Di dời sà lan cuối cùng mắc kẹt tại cầu Mỹ Chánh

SGGPO

Tối 15-9, Thượng tá Nguyễn Văn Quảng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết lực lượng cứu hộ đã di dời thành công sà lan cuối cùng trong số 3 sà lan bị lũ cuốn, mắc kẹt tại khu vực cầu Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng.

Di chuyển sà lan cuối cùng mắc kẹt ở cầu đường sắt Mỹ Chánh
Di chuyển sà lan cuối cùng mắc kẹt ở cầu đường sắt Mỹ Chánh

Để trục vớt phương tiện, lực lượng cứu hộ lặn xuống sông Thác Ma, cắt bỏ thiết bị, vật cản xung quanh sà lan; huy động cần cẩu 55 tấn cùng nhiều phương tiện, nhân lực hỗ trợ.

Khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, chiếc sà lan bị lật úp sát chân cầu đường sắt Mỹ Chánh được lai dắt đến nơi neo đậu an toàn. Hiện một số máy móc, thiết bị của sà lan vẫn chìm dưới nước, dự kiến được cắt rời, thu gom trong ngày 16-9 để hoàn tất công tác trục vớt.

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Sà lan mắc kẹt ở chân cầu đường sắt Mỹ Chánh

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 13-9, 3 sà lan không có người trên tàu bị nước lũ cuốn trôi trên sông Thác Ma, đâm vào chân cầu đường sắt Mỹ Chánh rồi mắc kẹt tại cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh nằm cạnh nhau.

Sự cố đe dọa an toàn kết cấu hai cầu, tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn giao thông trên quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai cứu hộ, đến nay đã đưa cả 3 sà lan ra khỏi khu vực mắc kẹt.

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Sông Thác Ma Cầu đường sắt Mỹ Chánh Cầu đường bộ Mỹ Chánh Trục vớt Quảng Trị cầu đường sắt Mỹ Chánh

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