Hà Nội chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm: Đề xuất làm Khải hoàn môn, tái hiện chùa Báo Ân cũ

Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về phương án tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận, với quy mô nghiên cứu 63,72ha. Nhiều khu vực, công trình hiện hữu được đề xuất chỉnh trang, tái cấu trúc nhằm hình thành không gian quảng trường, công viên, vườn hoa và các công trình văn hóa, lịch sử.

Thời gian lấy ý kiến diễn ra từ ngày 7-9 đến hết ngày 26-9. UBND phường Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến.

Theo phương án đang được nghiên cứu, không gian hồ Hoàn Kiếm được đặt trong một tổng thể rộng hơn, kết nối với các không gian đô thị, văn hóa, lịch sử quan trọng của khu vực trung tâm Thủ đô.

Hà Nội lấy ý kiến người dân về chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Sở Xây dựng Hà Nội định hướng nghiên cứu tổ chức hồ Hoàn Kiếm như một quảng trường lớn - biểu tượng của Thủ đô, kết nối với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, hình thành không gian liên hoàn mang tính lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Khu vực ngã tư phố Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng sẽ được chỉnh trang lại. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được nghiên cứu mở rộng, tăng khả năng kết nối với hồ và không gian công viên - quảng trường phía Đông. Phương án cũng nghiên cứu bố trí công trình biểu tượng Khải hoàn môn, lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh chim hạc vươn lên, tạo điểm nhấn ở cuối trục khu phố cổ.

Khu vực Bưu điện Hà Nội dự kiến làm thành quảng trường. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Phía Đông hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu hình thành hệ thống quảng trường, công viên tại khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong. Không gian quanh đền Bà Kiệu cũng được nghiên cứu tổ chức lại, đồng thời bố trí công trình tưởng niệm liệt sĩ Thủ đô và tăng kết nối với khu vực Đinh Lễ - Tràng Tiền.

Một trong những nội dung quan trọng khác là tái cấu trúc một số khu đất, công trình hiện hữu. Tại khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội, phương án nghiên cứu bố trí công trình mới cao 9 tầng, có 4 tầng hầm; đồng thời nghiên cứu hạ giải trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội.

Trong khi đó, 3 khối kiến trúc Pháp gồm: Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý được nghiên cứu giữ lại. Khu vực Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi cũng nằm trong phạm vi nghiên cứu chỉnh trang, tái thiết.

Khu vực Ngân hàng Nhà nước sẽ được chỉnh trang lại. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Tại khu vực Bưu điện Hà Nội, phương án nghiên cứu hạ giải một số công trình kiến trúc được đánh giá chưa phù hợp. Đồng thời, Hà Nội nghiên cứu giải pháp gợi nhắc, tái hiện hình ảnh và hình thái kiến trúc đặc trưng của chùa Báo Ân cũ tại không gian trung tâm khuôn viên bưu điện.

Khu vực số 2 phố Tràng Thi và lân cận được tái cấu trúc. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Khu vực số 2 Tràng Thi, nơi đặt trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và một số khu vực lân cận cũng được đưa vào nghiên cứu tái cấu trúc, trong đó có phương án bố trí công trình khách sạn cao cấp.

Với khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và phụ cận, Hà Nội nghiên cứu gắn kết hệ thống quảng trường, vườn hoa, bảo tàng với không gian kiến trúc cảnh quan phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tạo thành chuỗi không gian công cộng liên hoàn.

Các tòa nhà Pháp cổ sẽ được giữ lại. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo phương án, các công trình xây dựng mới sẽ được kiểm soát chặt chẽ về vị trí, tầng cao, hình khối, kiến trúc và các trục nhìn. Việc xây dựng không được che chắn các trục nhìn quan trọng hoặc làm suy giảm giá trị của các công trình lịch sử, văn hóa hiện hữu.

Hà Nội sẽ tổ chức lại hệ thống giao thông quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Về giao thông, Hà Nội nghiên cứu đồng bộ hệ thống giao thông mặt đất với không gian ngầm, kết nối hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các khu vực phát triển mới. Tại các khu vực quảng trường, công viên, phương án dự kiến bố trí từ 3-3,5 tầng hầm, kết nối với ga ngầm C9 theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), phục vụ giao thông, bãi đỗ xe, thương mại, dịch vụ, văn hóa và các chức năng công cộng phù hợp.

Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận là một trong những không gian công cộng, văn hóa và lịch sử đặc biệt quan trọng của Hà Nội. Việc lấy ý kiến cộng đồng nhằm tiếp tục hoàn thiện phương án trước khi triển khai các bước tiếp theo.

TIẾN CƯỜNG