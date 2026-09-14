Cần Thơ: Triều cường vượt báo động III gây vỡ đê, nhiều nơi ngập sâu

Ngày 14-9, mực nước tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,25m, vượt báo động III 0,25m, gây ngập nhiều khu dân cư và tuyến giao thông. Trước đó, triều cường làm vỡ một đoạn đê tại xã Mỹ Tú.

Triều dâng vào buổi sáng, trùng giờ đi làm, đến trường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Phụ huynh chật vật đưa trẻ đến lớp

Lội bộ bồng bế trẻ để đưa trẻ đến trường

Tại các phường Bình Thủy, Cái Khế và khu vực lân cận dọc sông Hậu, nhiều khu dân cư bị ngập. Quốc lộ 91 qua Bình Thủy có vị trí ngập hơn 0,5m, giao thông ùn ứ cục bộ, nhiều phương tiện chết máy, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng.

Khu vực chợ Bình Thuỷ ngập sâu trong nước triều cường

Trên quốc lộ 1 qua phường Đại Thành, đoạn đường dài gần 1km cũng bị ngập, có điểm sâu hơn 0,5m, khiến phương tiện lưu thông khó khăn.

Quốc lộ 91 dọc theo sông Hậu qua địa bàn TP Cần Thơ bị ngập sâu trong nước

Lực lượng công an hỗ trợ người dân vượt

Dòng phương tiện vất vả vượt qua khu vực nước ngập sâu

Tại xã Mỹ Tú, ngày 13-9, triều cường làm vỡ đoạn đê dài hơn 5m, khiến một số nhà dân trong đê bị ngập, một phần diện tích cây trồng bị ảnh hưởng.

Đoạn đê bao bị vỡ tại xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ

Theo lãnh đạo xã Mỹ Tú, địa phương đã huy động công an, dân quân tự vệ cùng các lực lượng tại chỗ và trang thiết bị khắc phục. Đoạn đê đã được gia cố, hạn chế thiệt hại cho người dân. Các vị trí đê xung yếu tiếp tục được theo dõi sát.

Lực lượng công an, quân dân tự vệ nỗ lực gia cố đê

Khẩn trương khắc phục đê vỡ

Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ dự báo đỉnh triều chiều 14-9 lên đến 2,27m, vượt báo động III 0,27m. Mực nước sông Hậu đang lên nhanh, kết hợp triều cường đầu tháng 8 âm lịch, có nguy cơ tiếp tục gây ngập nhiều nơi. Theo cảnh báo, khu vực Bình Thủy, Cái Khế có nguy cơ ngập sâu; phường Ngã Bảy ngập nặng cục bộ; các khu vực Ninh Kiều, Cái Răng và các phường Vị Thanh, Sóc Trăng, Hưng Lợi có nguy cơ ngập cục bộ.

TUẤN QUANG