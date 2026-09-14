Cần Thơ: Triều cường vượt báo động III gây vỡ đê, nhiều nơi ngập sâu

Triều dâng vào buổi sáng, trùng giờ đi làm, đến trường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Tại các phường Bình Thủy, Cái Khế và khu vực lân cận dọc sông Hậu, nhiều khu dân cư bị ngập. Quốc lộ 91 qua Bình Thủy có vị trí ngập hơn 0,5m, giao thông ùn ứ cục bộ, nhiều phương tiện chết máy, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng.
Trên quốc lộ 1 qua phường Đại Thành, đoạn đường dài gần 1km cũng bị ngập, có điểm sâu hơn 0,5m, khiến phương tiện lưu thông khó khăn.
Tại xã Mỹ Tú, ngày 13-9, triều cường làm vỡ đoạn đê dài hơn 5m, khiến một số nhà dân trong đê bị ngập, một phần diện tích cây trồng bị ảnh hưởng.
Theo lãnh đạo xã Mỹ Tú, địa phương đã huy động công an, dân quân tự vệ cùng các lực lượng tại chỗ và trang thiết bị khắc phục. Đoạn đê đã được gia cố, hạn chế thiệt hại cho người dân. Các vị trí đê xung yếu tiếp tục được theo dõi sát.
Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ dự báo đỉnh triều chiều 14-9 lên đến 2,27m, vượt báo động III 0,27m. Mực nước sông Hậu đang lên nhanh, kết hợp triều cường đầu tháng 8 âm lịch, có nguy cơ tiếp tục gây ngập nhiều nơi.
Theo cảnh báo, khu vực Bình Thủy, Cái Khế có nguy cơ ngập sâu; phường Ngã Bảy ngập nặng cục bộ; các khu vực Ninh Kiều, Cái Răng và các phường Vị Thanh, Sóc Trăng, Hưng Lợi có nguy cơ ngập cục bộ.