Co.opmart khởi động “Lễ hội dinh dưỡng”, giảm giá hàng nghìn mặt hàng trước mùa tựu trường

Chỉ còn ít tuần nữa là bước vào năm học mới, nhu cầu mua sắm sữa, thực phẩm dinh dưỡng và các mặt hàng thiết yếu cho trẻ tại nhiều gia đình đang tăng lên.

Nhiều mặt hàng thực phẩm, công nghệ được Saigon Co.op giảm giá mạnh nhằm hỗ trợ sức mua cho người tiêu dùng. Ảnh HỒNG CHÂU

Đón đầu mùa mua sắm này, từ ngày 6 đến 19-8, hệ thống Co.opmart và Co.opXtra trên toàn quốc sẽ đồng loạt triển khai chương trình “Lễ hội dinh dưỡng – Bé khỏe, mẹ vui” với hàng nghìn sản phẩm ưu đãi, nhiều chương trình tích điểm và hoàn tiền dành cho khách hàng thành viên.

Theo Saigon Co.op, chương trình hướng đến các gia đình có con nhỏ và học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, tập trung vào những nhóm hàng được mua sắm nhiều nhất trong giai đoạn này như sữa, thực phẩm dinh dưỡng, bánh kẹo, thực phẩm công nghệ, gia vị và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Saigon Co.op triễn khai chương trình “Lễ hội sữa” với hàng loạt thương hiệu quen thuộc như Vinamilk, TH true Milk, Milo, LOF, Moozi, Nutimilk, Nuvi, Veyo… được giảm giá đến 20%. Ảnh HỒNG CHÂU

Điểm nhấn của chương trình là “Lễ hội sữa” với hàng loạt thương hiệu quen thuộc như Vinamilk, TH true Milk, Milo, LOF, Moozi, Nutimilk, Nuvi, Veyo… được giảm giá đến 20%, đồng thời áp dụng chương trình nhân ba điểm thưởng cho khách hàng thành viên.

Nhiều sản phẩm dành cho trẻ em sẽ được bán với giá ưu đãi như sữa chua uống Nuvi còn 25.500 đồng/lốc, sữa tươi Vinamilk 100% còn 33.700 đồng/lốc, sữa bắp LOF còn 26.900 đồng/lốc hay sữa Milo còn 28.500 đồng/lốc. Đây đều là những mặt hàng được nhiều gia đình lựa chọn để bổ sung dinh dưỡng cho trẻ trong giai đoạn chuẩn bị quay trở lại trường học.

Bên cạnh ưu đãi về giá, Saigon Co.op còn triển khai chương trình “Mua sắm cho bé – Mẹ nhận đặc quyền”. Theo đó, khách hàng thành viên có tổng giá trị mua sắm tích lũy từ 2 triệu đồng trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được hoàn 100.000 đồng, tương đương 500 điểm thưởng.

Không chỉ tập trung vào nhóm hàng dinh dưỡng, chương trình còn áp dụng cho hàng nghìn sản phẩm thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng nhãn riêng Co.op Select. Nhiều mặt hàng giảm giá đến 50%, áp dụng các chương trình mua 1 tặng 1, mua nhiều ưu đãi lớn hoặc sản phẩm thứ hai chỉ từ 1.900 đồng.

Sản phẩm phục vụ mùa tựu trường được bày bán đa dạng, phong phú tại siêu thị Co.opmart. Ảnh HỒNG CHÂU

Đại diện Saigon Co.op cho biết, thời điểm trước năm học mới luôn là một trong những mùa mua sắm sôi động trong năm khi các gia đình có xu hướng bổ sung sữa, thực phẩm dinh dưỡng và dự trữ các mặt hàng thiết yếu. Vì vậy, doanh nghiệp phối hợp với nhiều nhà cung cấp triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn nhằm giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý hơn. Chương trình cũng là hoạt động tiếp nối chuỗi ưu đãi tri ân khách hàng nhân dịp Co.opmart tròn 30 năm phát triển. Việc kết hợp giảm giá trực tiếp, tích điểm, hoàn tiền cùng nhiều ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên được kỳ vọng sẽ giúp các gia đình tiết kiệm đáng kể chi phí mua sắm trong mùa tựu trường, đồng thời kích cầu tiêu dùng đối với nhóm hàng thiết yếu và dinh dưỡng.

MINH XUÂN