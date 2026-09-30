Sức sống cơ sở

Xã đảo Thạnh An tạm gián đoạn cấp nước sinh hoạt do sự cố đường ống

SGGPO

Dự kiến đến 13 giờ 30 phút ngày 30-9, việc cấp nước sinh hoạt qua họng nước Tắc Xuất vận chuyển về xã Thạnh An mới có thể khôi phục bình thường sau khi gặp sự cố hỏng tuyến ống.

UBND xã Thạnh An (TPHCM) vừa có thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn.

Theo đó, tuyến ống nước ra Trạm tăng áp số 2 (tại vị trí OD630 - OD560) do Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ quản lý hiện đang bị hư hỏng. Sự cố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho xã Thạnh An qua họng nước Tắc Xuất.

Để khôi phục áp lực nước ổn định, lực lượng chức năng cần tối thiểu 15 giờ kể từ khi khắc phục xong sự cố. Dự kiến đến 13 giờ 30 phút ngày 30-9, lượng nước sinh hoạt cung cấp qua họng nước Tắc Xuất mới phục hồi để tiếp tục cung cấp cho các phương tiện sà lan vận chuyển về xã.

ĐÌNH DƯ

Từ khóa

Thạnh An gián đoạn cấp nước sự cố đường ống

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