Từ việc giảm hội họp, sử dụng văn bản giấy đến tăng cường xử lý công việc trên môi trường số, các cơ quan Đảng ở TPHCM đang từng bước đổi mới phương thức điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động từ cơ sở.

Giảm hội họp và văn bản giấy

Quyết định số 495-QĐ/TW của Ban Bí thư ban hành chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2026-2030 xác định rõ: cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng là nội dung quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chợ Quán áp dụng hình thức họp không giấy. Ảnh: LÊ THOA

Thực hiện chương trình này, thời gian qua các cấp ủy, tổ chức Đảng tại TPHCM đã cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, giai đoạn 2026-2030, các địa phương đặt mục tiêu hàng năm giảm tối thiểu 10% hội nghị, 15% văn bản hành chính; tăng cường họp trực tuyến, xây dựng mô hình quản trị số.

Tại phường Dĩ An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dĩ An Hồ Hồng Minh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy phường tổ chức trên 42 cuộc họp không giấy, trên 68 hội nghị trực tuyến; tiếp nhận, xử lý trên 5.459 văn bản đến trên hệ thống điều hành tác nghiệp khối Đảng.

“Cách làm này giúp giảm thời gian hành chính, tạo điều kiện để cán bộ đi thực tế, bám sát cơ sở, dành nhiều thời gian hơn để gần dân, sát dân”, đồng chí Hồ Hồng Minh cho biết.

Trước đây, để chuẩn bị cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Chợ Quán, bộ phận văn phòng phải in khoảng 500-1.000 trang tài liệu giấy. Từ khi ứng dụng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (iCPV-Cabinet), các cuộc họp không còn sử dụng tài liệu giấy.

“Việc chuyển sang sử dụng tài liệu số đã góp phần giảm đáng kể khối lượng tài liệu in ấn, sao chụp nên tiết kiệm chi phí khá nhiều”, đồng chí Cao Sơn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Quán, nhận xét.

Đến nay, toàn bộ cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chợ Quán đều thực hiện theo mô hình phòng họp không giấy, 100% văn bản được xử lý trên môi trường điện tử.

Quản lý công việc bằng dữ liệu

Cùng với giảm hội họp, việc số hóa hồ sơ, giao nhiệm vụ và theo dõi tiến độ thực hiện trên phần mềm đang tạo chuyển biến trong công tác quản trị, điều hành ở cơ sở. Tại phường Hòa Hưng, Đảng ủy phường triển khai quy trình xử lý văn bản điện tử xuyên suốt, từ tiếp nhận, phân công xử lý đến phê duyệt, ký số, phát hành và lưu trữ hồ sơ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng, thông tin, việc ứng dụng chữ ký số được tích hợp vào toàn bộ quy trình giải quyết công việc, thay vì chỉ thay thế chữ ký tay. Các tài liệu được quản lý theo từng hồ sơ điện tử, giúp thuận tiện tra cứu, theo dõi tiến độ.

Hiện nay, nhiều phường từng bước sử dụng dữ liệu trên phần mềm để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị. Thông qua hệ thống, lãnh đạo phường có thể theo dõi tiến độ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và những nhiệm vụ tồn đọng để kịp thời đôn đốc giải quyết.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, việc đánh giá không chỉ căn cứ vào số lượng thao tác hay văn bản trên phần mềm mà phải gắn với chất lượng tham mưu, tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm thực chất, khách quan.

Tuy nhiên, một số lãnh đạo Đảng ủy phường nêu ý kiến rằng, chuyển đổi số tại cơ sở vẫn gặp khó khăn do phần mềm chưa đồng bộ, khả năng liên thông dữ liệu còn hạn chế; hạ tầng, thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Đồng chí Cao Sơn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Quán, cho rằng, TPHCM cần hoàn thiện nền tảng số dùng chung, thống nhất biểu mẫu, chế độ báo cáo; tăng cường liên thông dữ liệu giữa các cơ quan Đảng và chính quyền theo hướng cập nhật một lần, khai thác nhiều lần. Đồng thời cần đầu tư hạ tầng, bố trí nhân lực và tăng cường tập huấn kỹ năng số cho cán bộ.

Công tác văn thư, lưu trữ tại 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM đã được thực hiện trên phần mềm Hệ thống thông tin Điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng. Đến nay, 100% cơ quan Đảng tại TPHCM đã thực hiện ký số và xử lý, quản lý văn bản đi, đến trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp. Văn phòng Thành ủy TPHCM phát triển phần mềm ScanIndex hỗ trợ các đơn vị tự rà soát, khắc phục sai sót dữ liệu số hóa tài liệu lưu trữ trước khi đề nghị thẩm định nộp lưu.

VĂN MINH - LÊ THOA