Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bị Bộ Công an cáo buộc có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Tối 10-9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu và nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.



Bị can Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 3-9 và 10-9, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) và ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Theo Bộ Công an, 2 bị can bị điều tra về hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, C03 đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Nguyễn Huy Ngọc và ông Lê Đình Thanh Sơn theo đúng quy định pháp luật.

Bị can Lê Đình Thanh Sơn. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Hiện C03 đang tập trung điều tra, làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và những người có liên quan để tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ bản chất vụ việc và thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 24-7, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.

Theo đó, C03 khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam Bùi Chân Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ), Hà Văn Nam (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ), Trần Thị Hồng Hạnh (phụ trách công tác kế toán Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ) về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Từ trái sang các bị can, gồm: Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Kết quả bước đầu xác định một số doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực mua sắm, nhập khẩu thiết bị y tế và thuốc tân dược có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước, làm tăng chi phí đầu tư y tế, giá thuốc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người bệnh.

Cơ quan điều tra xác định Bùi Chân Phương đã thành lập, điều hành Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim, Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai, cùng 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Công (Trung Quốc) để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

NGUYỄN HƯỞNG