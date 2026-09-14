Chạy nước rút bàn giao mặt bằng nhiều công trình

Rà từng hồ sơ, gặp từng hộ dân, tổ chức chi trả ngoài giờ, chia tiến độ theo tuần và gắn trách nhiệm đến từng cán bộ, người đứng đầu..., nhiều phường ở TPHCM đang chủ động tháo gỡ từng điểm nghẽn để đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa nhiều công trình dân sinh vào phục vụ người dân.

Ban quản lý làm cả buổi tối, cuối tuần

Đầu tháng 9-2026, trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thới An, nhiều người dân đến hoàn tất thủ tục nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho dự án đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2). Dự án này có 470 trường hợp thuộc diện ảnh hưởng, tổng kinh phí bồi thường hơn 1.773 tỷ đồng.

Theo ông Vũ Anh Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thới An, kế hoạch ban đầu đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 12-2026. Sau đó, thành phố yêu cầu rút ngắn 90 ngày, nên phường phải tăng lực lượng rà soát hồ sơ, lập các tổ tuyên truyền, vận động người dân, hoàn thiện phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức chi trả. Có thời điểm cán bộ làm cả buổi tối, cuối tuần nhằm tạo thuận tiện cho người dân đến thực hiện thủ tục. Đến nay, phường đã chi trả cho 257 trường hợp; những hộ còn lại tiếp tục được vận động để hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 9.

Phường Bình Trưng cũng đang tập trung cao độ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư công trọng điểm, trong đó có dự án Nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ đường Trần Não đến đường Nguyễn Thị Định).

Đơn vị thi công nạo vét rạch Gia, phường An Phú Đông. Ảnh: NGÔ BÌNH

Ông Nghiêm Duy Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng, cho biết, dự án này cần thu hồi trên 22.000m2 đất. Ban đã tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức công khai, lấy ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ và thực hiện chi trả sau khi phương án được phê duyệt. Qua đó xác định tháng 9 và tháng 10-2026 là giai đoạn cao điểm giải ngân nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ. Quan điểm của ban là không chờ hoàn tất toàn bộ hồ sơ của dự án mới triển khai; hồ sơ nào đủ điều kiện thì tập trung hoàn chỉnh, trình phê duyệt và tổ chức chi trả, giải ngân theo tiến độ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã chỉ đạo đánh giá chỉ số hiệu suất công việc (KPI), gắn tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 với đánh giá kết quả công tác của cán bộ, người đứng đầu. Trước yêu cầu này, các địa phương tiếp tục tập trung lực lượng, tăng cường tiếp xúc với người dân, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong triển khai các dự án.

Tiến độ gắn với trách nhiệm

Cùng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án, ông Võ Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình, thông tin, địa phương đang tập trung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13. Dự án ảnh hưởng đến 1.041 trường hợp trên địa bàn phường, với tổng số tiền chi trả đến ngày 3-9 là hơn 6.289 tỷ đồng.

Dự kiến đến hết ngày 15-9, 663 trường hợp sẽ bàn giao mặt bằng. Với những trường hợp còn lại, phường tiếp tục đẩy mạnh vận động, tuyên truyền để hoàn thành thu hồi toàn bộ diện tích đất phục vụ dự án trong tháng 9. Phường cũng đang khẩn trương phối hợp triển khai 3 dự án trọng điểm gồm tuyến metro số 6, đoạn cầu Bình Triệu - cầu Gò Dưa; tuyến metro số 2, đoạn dọc quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến cầu Ông Dầu và dự án chỉnh trang đô thị, xóa nhà ở ven kênh, rạch đoạn từ rạch cầu Ông Dầu đến rạch Đỉa.

Trong khi đó, phường An Phú Đông vừa khởi công loạt công trình xây dựng mảng xanh, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các tuyến rạch, đường, hẻm với tổng vốn đầu tư khoảng 515 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND phường Đỗ Đăng Ái, địa phương đã giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể từng công trình, dự án cho các đơn vị... Tại phường Cát Lái, năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường được giao 798 tỷ đồng vốn đầu tư công cho 71 dự án. Đến ngày 3-9, đơn vị giải ngân 360 tỷ đồng, đạt 45,1%.

Ông Đàm Lê Minh Thông, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái, thông tin, đơn vị đã phát động cao điểm 40 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm quý 3, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt 70%.

Theo đó, chia mốc thực hiện của từng dự án theo từng tuần, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân và bộ phận. Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng đã có kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn trách nhiệm từng phòng, từng cá nhân với tiến độ và sản phẩm đầu ra. Các nhiệm vụ về thủ tục đầu tư, thi công, bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân được đưa vào nhóm công việc trọng tâm để theo dõi.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG