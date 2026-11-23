Ngày 23-11, UBND phường Lái Thiêu (TPHCM) phối hợp với Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) tổ chức công bố kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 Thủ Dầu Một - Tao Đàn.

Phối cảnh ga trên cao C8 tuyến metro số 2 trên địa bàn phường Lái Thiêu

Theo quyết định của UBND phường Lái Thiêu, phạm vi thu hồi đất phục vụ dự án đoạn qua địa bàn phường có tổng diện tích khoảng 7,9ha, bao gồm đất ở, đất nông nghiệp và đất thuộc hành lang an toàn đường bộ.

Phường Lái Thiêu có 154 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 148 hộ gia đình, cá nhân và 6 tổ chức. Đến nay, công tác đo đạc, xác định ranh đất và lập biên bản kiểm đếm đã hoàn thành.

﻿Người dân nêu ý kiến về công tác giải tỏa, đền bù. Ảnh: DUY TRẦN

Tại hội nghị, hầu hết người dân có đất bị ảnh hưởng đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ chủ trương triển khai dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố. Nhiều hộ bày tỏ mong muốn có giá bồi thường sát với thực tế. Việc bố trí tái định cư được xem xét thỏa đáng, tại nơi đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng để người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Dự kiến từ tháng 12-2026 phường sẽ bắt đầu ban hành quyết định thu hồi đất và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trước khi để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án.

﻿Hướng tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một- Tao Đàn﻿ Tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một - Tao Đàn) dài khoảng 33km (có 17,8km đi ngầm), có 24 nhà ga (gồm 11 ga trên cao, 13 ga ngầm), cùng depot Hiệp Bình Phước tại phường Tam Bình và phường Hiệp Bình. Tuyến đi qua 16 phường: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành và Bàn Cờ.

DUY TRẦN