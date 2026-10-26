Xã Bàu Lâm đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh

Ngày 26-10, UBND xã Bàu Lâm (TPHCM) tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh nhằm tăng cường đồng hành, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tại buổi đối thoại, bên cạnh việc thông tin những định hướng cơ bản về các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, lãnh đạo xã cũng khẳng định, với tinh thần cầu thị, địa phương luôn sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp an tâm đầu tư, phát triển kinh tế.

Dịp này, Công an xã cũng trực tiếp hướng dẫn một số biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ; đại diện Phòng Kinh tế phổ biến các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cơ sở và quán triệt quy chuẩn bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất.

Ông Trần Văn Dững, Chủ tịch UBND xã Bàu Lâm chủ trì và phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: THÀNH HUY

Sau phần phổ biến của các phòng ban chức năng, các cơ sở kinh doanh đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, hạ tầng mặt bằng sản xuất, việc cấp phép PCCC và công tác xử lý chất thải. Đại diện lãnh đạo địa phương và các bộ phận chuyên môn đã tiếp thu, giải đáp các vướng mắc tại buổi đối thoại.

Đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã tham dự buổi đối thoại. Ảnh: THÀNH HUY

Bên cạnh đó, đại diện các cơ sở kinh doanh cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong đấu tranh ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

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THÀNH HUY