Chung cư thấm dột kéo dài, cư dân tự xoay xở

Chung cư nhà ở xã hội (NƠXH) 18 tầng tại phường Phú Mỹ (TPHCM) xuất hiện nhiều vị trí thấm dột, bong tróc. Nhiều năm qua, cư dân chưa có cuộc họp chính thức với đơn vị quản lý để phản ánh.

Khu vực hành lang của chung cư NƠXH 18 tầng Phú Mỹ xuất hiện những vệt ẩm, bong rộp kéo dài trên trần và tường. Nhiều mảng sơn bong tróc, loang lổ sau hơn một thập niên sử dụng.

Ông Nguyễn Sĩ Vinh, chủ căn hộ A1501, chỉ lên trần nhà đã ngả màu vàng sẫm, những vết nước loang chạy dài từ trần xuống sàn nhà. “Chúng tôi vá chỗ này thì vài tháng sau lại xuất hiện chỗ khác. Mới đây, vợ chồng tôi phải bỏ hàng chục triệu đồng để sơn sửa”, ông Vinh chia sẻ.

Nhiều cư dân sinh sống tại chung cư cũng phản ánh tình trạng rò rỉ nước từ hệ thống đường ống của các tầng trên kéo dài nhiều tháng nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, chung cư không có tổ tự quản, không có chỗ sạc xe điện...

Anh Nguyễn Thế Cương, chủ căn hộ B1011, cho biết, nước thấm từ trần xuống các căn hộ phía dưới khiến tường bong tróc, ẩm mốc, gây rất nhiều bất tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

Theo phản ánh của cư dân, ngoài phí quản lý 5.400 đồng/m2, cư dân còn phải đóng nhiều khoản phí khác như: phí thang máy, phí gửi xe, phí vệ sinh... Thế nhưng, trong 10 năm sinh sống, cư dân ở đây chưa từng được tham dự một cuộc họp cư dân chính thức nào để đối thoại với đơn vị quản lý.

Trao đổi về các phản ánh của cư dân, ông Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (Sở Xây dựng TPHCM), cho biết, tình trạng thấm dột ở chung cư này chủ yếu xuất phát từ phần sở hữu riêng của các căn hộ. Qua 10 năm sử dụng, các đường chỉ lát gạch tại khu vực nhà vệ sinh bong tróc, khiến nước thấm xuống các tầng dưới. Trung tâm sẽ triển khai sơn chống thấm toàn bộ mặt ngoài công trình.

Về việc thiếu khu vực sạc xe điện, Trung tâm lý giải tầng hầm chưa được thiết kế hệ thống cấp điện phù hợp nên chưa thể bố trí điểm sạc.

Riêng việc chưa thành lập được tổ tự quản, ông Giáp cho hay, từ nhiều năm trước, Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở (thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) đã đề xuất với chính quyền địa phương nhưng chưa được chấp thuận.

Chung cư NƠXH 18 tầng tại phường Phú Mỹ được xây dựng năm 2009, đưa vào sử dụng năm 2012. Ban đầu đây là dự án nhà ở thương mại. Đến năm 2014, do nhu cầu về NƠXH tăng cao, dự án được nhà nước mua lại và chuyển đổi thành chung cư NƠXH do Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây quản lý. Chung cư gồm 2 block, mỗi block 18 tầng, với 352 căn hộ, tổng diện tích hơn 4.000m2. Đến nay, 100% căn hộ đã được bán cho các gia đình có nhu cầu về nhà ở.

QUANG VŨ