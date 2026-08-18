Nhiều phụ huynh "sập bẫy" khi mua sách giáo khoa online

Khan hiếm sách giáo khoa khi năm học mới cận kề khiến nhiều phụ huynh lên mạng xã hội tìm mua, lợi dụng tâm lý này, các đối tượng lừa đảo đã giăng bẫy bằng chiêu nhận tiền cọc rồi “mất hút”.

Chiều 18-8, đường dây nóng của Báo Sài Gòn Giải Phóng, liên tiếp nhận được nhiều phản ánh của phụ huynh về việc bị lừa đảo khi tìm mua sách giáo khoa (SGK) trên mạng xã hội. Do tình trạng thiếu SGK đang xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, không ít phụ huynh đã tìm đến các hội, nhóm trên mạng để mua sách cho con và trở thành “con mồi” của các đối tượng lừa đảo.

Chị Tống Thị Hằng chuyển khoản để đặt cọc mua sách giáo khoa cho con

Trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, chị Tống Thị Hằng (ngụ phường Long Trường, TPHCM) cho biết, do cần mua sách cho hai con (một bé lớp 3 và một bé lớp 10), chị đăng thông tin lên mạng xã hội tìm mua. Sau đó, một người chủ động liên hệ, khẳng định có đủ các loại sách chị cần nhưng yêu cầu chuyển khoản tiền cọc trước.

Vốn cảnh giác, chị Hằng chỉ chuyển 50.000 đồng để làm tin. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, người này cắt đứt liên lạc. Chị Hằng cho biết, qua các hội, nhóm trên mạng xã hội, chị còn biết nhiều phụ huynh khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự, có người bị lừa đến 500.000 đồng.

Sau khi chị Tống Thị Hằng chuyển khoản, tài khoản bất ngờ chặn tin nhắn, cuộc gọi

Sau sự việc, chị Hằng chia sẻ câu chuyện lên các hội, nhóm để cảnh báo phụ huynh, đồng thời khuyến cáo mọi người chỉ nên mua SGK từ nhà sách, đơn vị phát hành hoặc người bán có thông tin rõ ràng. Trường hợp mua trực tuyến, phụ huynh nên ưu tiên hình thức giao hàng thu tiền (COD), kiểm tra hàng trước khi thanh toán.

Tương tự, anh D.L. (ngụ TP Đồng Nai) cho biết đã bị lừa 500.000 đồng khi đặt mua hai bộ SGK cũ trên mạng cho con. Do cần sách gấp, anh chuyển tiền theo yêu cầu của người bán nhưng sau đó không nhận được hàng và cũng không thể liên lạc lại.

Một người phản ánh trên mạng xã hội bị lừa 500.000 đồng khi mua sách giáo khoa online

Qua tìm hiểu tại các hội, nhóm trên mạng xã hội, không ít phụ huynh cho biết đã hoặc suýt trở thành nạn nhân của các chiêu lừa tương tự. Một số tài khoản cảnh báo, chỉ cần mỗi người bị lừa vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng, nếu có hàng trăm người mắc bẫy mỗi ngày thì tổng số tiền bị chiếm đoạt là không nhỏ.

Một tài khoản mạng xã hội đăng thông tin bán sách giáo khoa

Theo khuyến cáo, phụ huynh cần thận trọng khi tìm mua SGK trên mạng, nhất là những tài khoản mới lập, không có thông tin rõ ràng hoặc đưa ra mức giá quá hấp dẫn. Người mua không nên chuyển tiền đặt cọc cho người bán khi chưa xác minh được danh tính, địa chỉ và nguồn hàng. Khi mua sách cũ hoặc mua qua mạng xã hội, nên chọn phương thức COD, kiểm tra đúng tên sách, lớp, bộ sách và số lượng trước khi thanh toán.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần lưu lại toàn bộ tin nhắn, thông tin tài khoản nhận tiền, hình ảnh giao dịch và nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý.

TIẾN THẮNG