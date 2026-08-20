780m đường, hai lần trễ hẹn

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường số 4 (phường Trường Thọ, TPHCM) hạn hoàn thành ban đầu là ngày 12-12-2025 nhưng không kịp, phải điều chỉnh tiến độ. Được gia hạn thêm 3 tháng 20 ngày, công trình vẫn tiếp tục lỡ hẹn.

Đường ngổn ngang, đi lại khó khăn

“Anh tránh chút anh, để xe tải chở bùn ra công trường”, tiếng nói lớn của công nhân đang thi công dự án Nâng cấp, mở rộng mặt đường số 4 khiến những người đang điều khiển xe qua lối nhỏ hẹp đoạn lên cầu Chùa vội vàng dạt vào lề để nhường đường.

Giữa trời trưa nắng gắt, nhiều người đang đứng chờ để qua đoạn đường sình lầy nhỏ hẹp phải lùi xe, tấp vào lề đường để xe tải vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ thi công dự án đi vào. “Mệt mỏi lắm anh, mùi hôi thối từ bùn dưới kênh xộc lên, giao thông ùn tắc, bùn đất lầy lội. Chỉ mong họ thi công nhanh để người dân bớt khổ”, một người kinh doanh ngay đầu cầu Chùa lắc đầu ngán ngẩm.

Dòng xe di chuyển khó khăn qua đoạn đường nhỏ hẹp đang thi công thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường số 4. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP vào ngày 14-8, dù trời nắng gắt, tại khu vực thi công, nhiều đoạn mặt đường biến thành những vũng bùn lầy, đất đá và vật liệu xây dựng ngổn ngang. Máy xúc, cống bê tông nằm chắn gần hết lối đi. Xe máy chen chúc, cố len vào phần đường khô ráo nhỏ hẹp còn lại.

Không chỉ việc đi lại khó khăn, sinh hoạt và buôn bán của các hộ dân tại khu vực này cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Hàng chục người dân sinh sống, kinh doanh dọc tuyến đường

số 4 đã cùng ký đơn tập thể phản ánh tình trạng thi công chậm đến cơ quan chức năng. “Qua giám sát cộng đồng hàng ngày, tiến độ thi công trên công trường ì ạch, chậm chạp. Có lúc, đoạn cầu trên tuyến bị chặn hoàn toàn lối đi, người dân trong khu vực buộc phải di chuyển qua các tuyến đường khác, mất thêm vài chục phút mỗi ngày”, đơn phản ánh nêu rõ.

“Dự án thi công chậm khiến người dân đi lại khó khăn, các đơn vị thi công cần rào chắn cẩn thận, hướng dẫn và thông báo rõ cho người dân biết để sắp xếp đi lại. Chúng tôi rất ủng hộ việc nâng cấp đường nhưng không đồng tình với kiểu thi công chậm chạp như vậy. Người dân kiến nghị các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cuối tháng 8 để việc đi lại dễ dàng”, ông Nguyễn Văn Vàng, người dân ở gần cầu Chùa, kiến nghị.

Hoàn thành vào ngày 30-8?

“Dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường số 4 với chiều dài 780m, gồm cả hạng mục xây dựng, lắp đặt mới hệ thống cống bê tông cốt thép D800 và D1000… được khởi công ngày 12-6-2025, ngày hoàn thành dự án theo hợp đồng là 12-12-2025”, ông Nguyễn Tuấn Long, chuyên viên Phòng Quản lý dự án, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM (Sở Xây dựng TPHCM), cho biết.

Đến cuối năm 2025, dự án chưa hoàn thành và các bên phải chờ Sở Xây dựng TPHCM điều chỉnh thời gian thực hiện. Theo tìm hiểu, thời gian chậm ban hành quyết định điều chỉnh của Sở Xây dựng trùng thời gian sở này đang sắp xếp các đơn vị trực thuộc.

“Đến ngày 1-4-2026, Sở Xây dựng mới có quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện, tại văn bản số 1105/QĐ-SXD-XDCTĐB. Trong khoảng thời gian đó, đơn vị thi công không có cơ sở để triển khai”, ông Long lý giải.

Theo quyết định điều chỉnh, dự án được gia hạn thời gian hoàn thành là 21-7-2026. Tuy nhiên, đến nay, dự án lại chậm tiến độ thêm gần 1 tháng.

Ngày 22-7, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM có văn bản số 4753/TTGTHTKT-QLDA thông báo phạt chậm tiến độ đối với nhà thầu thi công. Theo ông Long, văn bản này là cơ sở bắt đầu tính phạt theo ngày chậm; khi công trình hoàn thành, các bên sẽ lập biên bản xác định cụ thể giá trị phạt. Trường hợp chậm do nguyên nhân chủ quan, mức phạt là 0,2% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm/ngày trong 10 ngày đầu và 0,1%/ngày cho thời gian tiếp theo, nhưng tổng mức phạt không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP về nguyên nhân thi công chậm, ông Phạm Ngọc Hào, Chỉ huy trưởng công trình của Công ty TNHH ĐTXD TMVT Thành Công (nhà thầu, cũng là đơn vị thi công) lý giải, trong quá trình thi công, đơn vị gặp nhiều khó khăn do hạng mục cống hộp triển khai trong mùa mưa, mặt bằng thi công chật hẹp, phải rào chắn khi thi công cọc, cừ thép gia cố hố móng, đồng thời điều tiết các phương tiện đi theo lộ trình khác để bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông.

Bên cạnh đó, tuyến đường số 4 xe qua lại đông, trong khi khung giờ xe vận chuyển vật tư, thiết bị vào phục vụ thi công bị hạn chế. “Theo dự kiến, công tác thảm nhựa để thông xe toàn tuyến sẽ hoàn thành vào ngày 30-8”, ông Hào nói.

Ông Nguyễn Tuấn Long, chuyên viên Phòng Quản lý dự án, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TPHCM (Sở Xây dựng TPHCM), thông tin, đến nay khối lượng thi công công trình đã đạt 90%. Để bảo đảm lưu thông trong những ngày thi công nước rút, sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí nhân công điều tiết, phân luồng phương tiện; kịp thời sửa chữa tuyến đường tạm, hạn chế tối đa việc rào chắn và ưu tiên thi công một số hạng mục vào ban đêm, tránh để người dân phải di chuyển qua tuyến đường thay thế xa hơn.

KIÊN CƯỜNG