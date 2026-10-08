Sức sống cơ sở

Lan tỏa chuyển tinh thần đổi số, khơi nguồn sáng tạo STEM đến học sinh xã Phú Giáo

SGGPO

Sáng 8-10, tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, UBND xã Phú Giáo (TPHCM) tổ chức Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM năm 2026, hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10 và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Tại ngày hội, bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ, các đại biểu, giáo viên và học sinh còn được khám phá, hướng dẫn trải nghiệm giải pháp công nghệ và tăng cường kết nối giữa cơ quan, trường học với doanh nghiệp.

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﻿Các sản phẩm STEM của các em học sinh tham gia hội thi. Ảnh NGUYỄN MINH

Hội thi sản phẩm STEM dành cho học sinh từ mầm non đến THCS tại ngày hội cũng là dịp khuyến khích các em tìm tòi, sáng tạo, ứng dụng khoa học vào học tập, đời sống. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

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Lãnh đạo UBND xã Phú Giáo và các đại biểu tham quan các mô hình trưng bày tại chương trình

Theo ông Ngô Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Giáo, công tác chuyển đổi số có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý, giáo dục và đời sống. Do vậy, địa phương không chỉ chú trọng đổi mới và áp dụng phương thức làm việc trên nền tảng số ngày càng sâu rộng hơn, mà còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về kỹ năng số để tiếp cận, sử dụng các tiện ích một cách an toàn, hiệu quả.

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Phú Giáo chuyển đổi số khơi nguồn sáng tạo STEM

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