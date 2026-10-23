Xã Long Hải tăng cường xử lý lấn chiếm lòng đường và vi phạm xây dựng

UBND xã Long Hải tổ chức hội nghị sơ kết đợt cao điểm bảo đảm trật tự xây dựng, trật tự đô thị và bảo vệ môi trường

Từ ngày 19-8 đến ngày 18-9, lực lượng chức năng của xã tổ chức 72 lượt ra quân, lập biên bản xử phạt 85 trường hợp với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu gồm: bán hàng rong tại khu vực cấm, sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh và dừng, đỗ xe sai quy định.

Ở lĩnh vực xây dựng và đất đai, tính đến ngày 1-10, xã ghi nhận 13 trường hợp vi phạm; trong đó, 6 trường hợp đã có quyết định xử lý, 7 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ.

Về lĩnh vực môi trường, xã ban hành 6 quyết định xử phạt với tổng số tiền 13,5 triệu đồng, đồng thời trực tiếp làm việc, nhắc nhở các trường hợp bỏ rác không đúng quy định.

Xã Long Hải làm việc với người dân bỏ rác không đúng quy định

Dù đạt nhiều kết quả, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại địa phương vẫn xuất hiện; một số ban ấp còn chậm phát hiện và báo cáo các vi phạm trật tự xây dựng.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Công Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, yêu cầu Phòng Hạ tầng tập trung giải quyết dứt điểm các vi phạm xây dựng tồn đọng; rà soát quỹ đất công để đề xuất phương án xử lý hành vi lấn chiếm; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm những vụ việc kéo dài.

Công an xã được yêu cầu phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ xe trái quy định. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã tăng cường giám sát khâu thu gom rác. Các ban ấp cần phát huy vai trò giám sát cộng đồng, kịp thời phản ánh vi phạm, không để phát sinh tình trạng tái diễn, kéo dài.

NGUYỄN NAM