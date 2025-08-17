Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga: Chờ đợi sự hợp tác từ Ukraine và châu Âu

Sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15-8 tại Alaska, Tổng thống Mỹ cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ xúc tiến một cuộc gặp nhằm thảo luận về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn, qua đó chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh ngày 15-8 ở Alaska. Ảnh: CNN/Getty Images

Trao đổi chân thành

Trả lời kênh truyền hình Fox News (Mỹ) sau cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Donald Trump nói: “Giờ thì việc này thực sự phụ thuộc vào Tổng thống Volodymyr Zelensky. Và tôi cũng muốn nói rằng các nước châu Âu cần tham gia nhiều hơn một chút, nhưng quyết định vẫn là ở Tổng thống Volodymyr Zelensky”.

Theo Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Volodymyr Zelensky cần tận dụng kết quả cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin để đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết sẵn sàng tham gia cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine nếu được mời. Đánh giá về cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin tại Alaska, Tổng thống Donald Trump thông tin, hai bên đã trao đổi “rất chân thành”, và rằng nhà lãnh đạo Nga “muốn thấy tiến trình được thúc đẩy”. Ngoài ra, ông Donald Trump cho biết đã trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin một số nội dung liên quan đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các biện pháp an ninh và lãnh thổ.

Về phía Nga, trả lời báo giới về kết quả cuộc hội đàm, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, ngày 16-8 cho biết, cuộc trao đổi giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ diễn ra “rất tích cực”. Theo ông Peskov, “cuộc đối thoại theo hình thức này mở ra khả năng cùng nhau tìm kiếm các phương án nhằm đem lại hòa bình”. Trước đó, tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, ông và người đồng cấp Mỹ đã đạt được “sự hiểu biết” có thể mở đường cho hòa bình tại Ukraine, song không nêu chi tiết cụ thể. Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ mong muốn Ukraine và các nước châu Âu sẽ tiếp cận vấn đề một cách xây dựng.

Trong cuộc điện đàm ngày 16-8 giữa Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu, Washington đã đề xuất cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà không cần Kiev gia nhập khối này.

Thận trọng và lạc quan

Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide nói: “Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga sẽ có bất kỳ tác động nào trên chiến trường hiện tại. Quá ít thông tin cụ thể được đưa ra và chúng tôi không thấy bất kỳ động thái nào trong lập trường của Nga”. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto viết: “Thế giới sẽ an toàn hơn miễn là có đối thoại Mỹ - Nga ở cấp cao nhất. Xin ghi nhận công lao của cả hai vị tổng thống đã tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh này. Hôm nay, một lần nữa khẳng định: xung đột ở Ukraine sẽ không được giải quyết trên chiến trường, mà là trên bàn đàm phán. Hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán, đối thoại và duy trì các kênh ngoại giao thông suốt”.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga đã đặt nền móng cho một thỏa thuận và khả năng sẽ được hoàn tất trong thời gian tới. Theo Reuters, bà Helima Croft, trưởng phòng chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets, chi nhánh Ngân hàng đầu tư toàn cầu RBC thuộc Ngân hàng Hoàng gia Canada, cho biết, đây là kịch bản mà giới đầu tư đã dự báo. Những thông tin ngắn gọn cho thấy tiến triển ngoại giao nhưng lại ít chi tiết cụ thể về thỏa thuận. Ông Eric Teal, giám đốc đầu tư Công ty dịch vụ tài chính Mỹ Comerica, nhận định: việc Mỹ và Nga giảm đối đầu là một tín hiệu tích cực và thị trường nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cần thêm thời gian về khả năng có một thỏa thuận về Ukraine.

Trên trang mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết: “Ukraine tái khẳng định sẵn sàng nỗ lực hết mức để đạt được hòa bình. Chúng tôi ủng hộ đề xuất của Tổng thống Donald Trump về cuộc gặp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga...”. Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo sẽ tới thủ đô Washington tuần sau để thảo luận với người đồng cấp Donald Trump về chấm dứt chiến sự Ukraine.

