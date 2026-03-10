Nga ra điều kiện cung cấp năng lượng cho châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và khí đốt cho các nước châu Âu, với điều kiện quan hệ hợp tác phải mang tính lâu dài và không kèm theo sức ép chính trị.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp ngày 9-3. Ảnh: ĐIỆN KREMLIN

Phát biểu tại cuộc họp về tình hình năng lượng toàn cầu ở Điện Kremlin ngày 9-3, Tổng thống Nga cho biết Moscow sẽ tiếp tục ưu tiên cung cấp năng lượng cho các đối tác “đáng tin cậy”, trong đó có các thị trường châu Á và một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) như Hungary, Slovakia.

Theo kế hoạch năng lượng REPowerEU của EU, các nước thành viên phải chấm dứt nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga từ cuối năm nay. Tuy nhiên, khí đốt vận chuyển qua đường ống vẫn có thể được duy trì đến ngày 1-11-2027 đối với những quốc gia gặp khó khăn trong việc tìm nguồn thay thế.

Hiện giá khí đốt tại châu Âu đã tăng khoảng 50% trong tuần qua sau khi Qatar tạm dừng xuất khẩu LNG do căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Giá dầu thế giới cũng tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28-2, có thời điểm vượt ngưỡng 100 USD/thùng, mức cao nhất kể từ khi bùng phát xung đột tại Ukraine năm 2022.

MINH CHÂU