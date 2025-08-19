Châu Âu ủng hộ thượng đỉnh 3 bên Nga - Mỹ- Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngày 18-8, đã có cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để thảo luận về cách thức chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky ở Mỹ. Ảnh: CNN

Cuộc họp này diễn ra ngay sau cuộc gặp song phương mà ông Zelensky đánh giá là “rất tốt” giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine tại Nhà Trắng, có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu cuộc họp bằng việc ca ngợi các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO, nói rằng ông lạc quan về một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời nêu rõ mục tiêu đàm phán của ông là thảo luận về "ai sẽ làm gì" như một phần của các đảm bảo an ninh cho Ukraine và "khả năng trao đổi lãnh thổ" để chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Trump nhấn mạnh sẽ cố gắng thiết lập một cuộc họp ba bên giữa ông, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian sớm nhất, nhưng cũng khẳng định quyết định chỉ có thể do Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine đưa ra và cũng phải có sự đồng thuận của Tổng thống Nga Putin.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky đánh giá cuộc gặp của mình với Tổng thống Trump trước đó là cuộc gặp tốt nhất từ trước đến nay, đồng thời bổ sung rằng “có lẽ cuộc gặp tốt nhất sẽ diễn ra trong tương lai”, ám chỉ khả năng có một cuộc họp ba bên với các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga. Theo ông Zelensky, “các vấn đề rất nhạy cảm”, bao gồm các đảm bảo an ninh, đã được thảo luận. Tuy nhiên, ông không đề cập đến ý tưởng trao đổi lãnh thổ mà Tổng thống Trump nhắc tới sau cuộc gặp với ông Putin tại Alaska cuối tuần trước.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng việc các đồng nghiệp Mỹ và châu Âu đồng ý tham gia bảo đảm an ninh "thực sự là một bước đột phá" đối với Ukraine.

Tại cuộc họp, nhiều nhà lãnh đạo cho rằng một cuộc họp ba bên giữa các lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ dường như là bước tiếp theo tốt nhất để chấm dứt xung đột. Thủ tướng Anh Keir Starmer nhận định cuộc gặp ngày 18-8 có thể là một "bước tiến lịch sử" đối với an ninh của Ukraine và châu Âu. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng "con đường đang rộng mở" cho các cuộc đàm phán nghiêm túc hơn về xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời nhắc lại rằng các nhà lãnh đạo châu Âu rất mong muốn đạt được một lệnh ngừng bắn trước khi các cuộc đàm phán tiếp theo được tổ chức. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ ủng hộ cuộc họp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "cách duy nhất để giải quyết vấn đề".

CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói chuyện qua điện thoại sau khi ông Trump tạm dừng cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu. Phía châu Âu không có mặt trong cuộc điện đàm này.

VIỆT LÊ