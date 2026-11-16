Xã Bắc Tân Uyên đưa dịch vụ số đến gần dân

Từ đổi mới quy trình giải quyết thủ tục đến đưa dịch vụ công trực tuyến về khu dân cư, xã Bắc Tân Uyên (TPHCM) đang từng bước đổi mới phương thức phục vụ, lấy hiệu quả giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Công an xã Bắc Tân Uyên phối hợp các lực lượng tổ chức lễ ra quân thực hiện Chiến dịch Mùa hè số

Đổi mới từ khâu tiếp nhận hồ sơ

Xã Bắc Tân Uyên xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã, bố trí máy lấy số tự động, màn hình tra cứu thủ tục, thiết bị số hóa hồ sơ và camera giám sát được đưa vào phục vụ người dân.

Xã Bắc Tân Uyên ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Xã cũng chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục, hạn chế tình trạng người dân phải bổ sung giấy tờ hoặc đi lại nhiều lần. Từ ngày 01-01 đến 30-10-2026, Trung tâm tiếp nhận 7.172 hồ sơ, giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%.

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên, cho biết cải cách hành chính không chỉ là sắp xếp quy trình hay đầu tư trang thiết bị mà quan trọng hơn là đổi mới tinh thần, trách nhiệm phục vụ. Cán bộ, công chức chủ động hướng dẫn, giải quyết công việc đúng quy định, hạn chế để người dân đi lại nhiều lần.

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến tận cơ sở

Bên cạnh nâng cao chất lượng hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, xã Bắc Tân Uyên chú trọng đưa tiện ích số đến gần người dân. Chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân biết sử dụng và chủ động tiếp cận các dịch vụ trên môi trường điện tử.

Để thực hiện mục tiêu này, xã phát huy vai trò các Tổ công nghệ số cộng đồng. Đến nay, 18/18 ấp đều có Tổ công nghệ số cộng đồng, với tổng cộng 139 thành viên. Đây là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, ứng dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến.

Người dân được đoàn viên, thanh niên hướng dẫn kê khai, thực hiện thủ tục hành chính

Điểm đáng chú ý là địa phương đưa lực lượng hỗ trợ về tận khu dân cư, thay vì chỉ hướng dẫn tại cơ quan hành chính. Trong Chiến dịch Mùa hè số, các Tổ phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức 13 buổi tuyên truyền, hướng dẫn theo phương thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hỗ trợ 3.056 lượt người dân.

Nội dung hướng dẫn tập trung vào những thao tác thiết thực như đăng nhập, xác thực tài khoản, tra cứu thông tin, kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ và nhận kết quả. Người cao tuổi, người ít sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa quen giao dịch điện tử được hướng dẫn từng bước.

Đến nay, xã có 12.579 tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, đạt khoảng 90% tổng số tài khoản được cấp. Các Tổ công nghệ số cộng đồng còn duy trì nhóm Zalo tại khu dân cư để chia sẻ thông tin, hướng dẫn sử dụng tiện ích số, thanh toán không dùng tiền mặt và cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Từ đổi mới quy trình giải quyết hồ sơ đến hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư, xã Bắc Tân Uyên đang từng bước chuyển đổi phương thức phục vụ theo hướng hiện đại, gần dân. Qua đó, người dân có thêm điều kiện tiếp cận các dịch vụ hành chính thuận tiện hơn.

Trong thời gian tới, xã tập trung xây dựng nền hành chính hiện đại, chính quyền số chủ động phục vụ; đẩy mạnh số hóa quy trình, đưa dịch vụ công đến từng khu dân cư, giúp người dân tiếp cận thuận tiện và thụ hưởng bình đẳng các tiện ích số. Ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên

VĂN SƠN