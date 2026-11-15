Sôi nổi Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11) và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), tại nhiều địa phương ở TPHCM, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra sôi nổi.

Ngày 15-11, tại phường Tam Thắng, lãnh đạo phường tham dự ngày hội tại khu phố 19, khu phố 1.

Lãnh đạo phường Tam Thắng dự ngày hội

Tại ngày hội, các khu phố cùng ôn lại truyền thống 96 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, điểm lại những kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời giới thiệu những mô hình, chương trình thiết thực, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khu dân cư văn minh, giàu đẹp.

Các hoạt động sôi nổi tại ngày hội

Các khu phố còn tổ chức nhiều hoạt động như biểu diễn văn nghệ, dân vũ, hội thao... thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân tham gia. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

* Cùng ngày, đồng chí Phan Khắc Duy, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu dân cư ấp Ông Tô.

Theo báo cáo của Ban Công tác Mặt trận ấp, sau khi sáp nhập ấp Gò Cát, Ông Tô và Xóm Rẫy, ấp Ông Tô hiện có diện tích tự nhiên 946,18ha, với 783 hộ và 2.362 nhân khẩu. Trong năm qua, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người dân trong ấp đóng góp 95 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động để xây dựng các công trình dân sinh.

Nổi bật là xây dựng 2 tuyến đường cờ với 50 lá cờ, lắp đặt 2 tuyến điện chiếu sáng với 33 bóng đèn và trang bị 275 thùng rác nhựa, góp phần chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đồng chí Phan Khắc Duy, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp Ông Tô

Công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm thực hiện. Trong năm, ấp vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 50 triệu đồng; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” mỗi quỹ 5 triệu đồng.

Các chi hội, đoàn thể tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo người khó khăn và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật, Chi hội Cựu chiến binh xây dựng quỹ “Một cây, một con” đạt 68,5 triệu đồng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế; Chi hội Phụ nữ vận động học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, trao thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn; Chi đoàn Thanh niên đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phan Khắc Duy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được tại địa bàn ấp Ông Tô. Đồng chí đề nghị ấp Ông Tô tiếp tục phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận ở cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Dịp này, Ban tổ chức biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, gương “Người tốt, việc tốt”; trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó và phát động phong trào thi đua năm 2027.

* Trước đó, các ấp Tân Lễ, Tân Ro, Tân Ninh, Tân Trung và Tân Long (xã Châu Pha) đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tại ấp Tân Lễ, nơi tổ chức Ngày hội điểm của xã, không gian trưng bày nông sản, đặc sản địa phương thu hút đông đảo đại biểu và người dân, góp phần tôn vinh thành quả lao động và quảng bá thế mạnh kinh tế địa phương.

Lãnh đạo địa phương tặng cây xanh chúc mừng ngày hội

Dịp này, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Pha trao Giấy khen biểu dương các tập thể, cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản”.

Lãnh đạo địa phương trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Ban Tổ chức vận động các nhà hảo tâm trao quà và tiền mặt hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

HOÀNG DƯƠNG