Thế giới

Động đất tại Philippines: Ít nhất 19 người thiệt mạng

SGGPO

Hãng tin BBC cho biết, trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra vào sáng 8-6 tại miền Nam Philippines đã làm ít nhất 19 người thiệt mạng, 134 người bị thương và nhiều tòa nhà đổ sập.

Phi.jpg
Một trường học tại Philippines bị hư hại do trận động đất mạnh 7,8 độ richter.
﻿Ảnh: Facebook/The Monitor Mindanao Today

Bên cạnh thiệt hại về người và công trình, Cục Hàng không dân dụng Philippines (CAAP) cũng ra thông báo khẩn về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động tại sân bay quốc tế General Santos để đánh giá an toàn cơ sở hạ tầng và thiết bị dẫn đường. Quyết định này khiến ít nhất 17 chuyến bay nội địa lập tức bị hủy bỏ, hành khách được khuyến cáo liên hệ trực tiếp với các hãng bay để cập nhật lịch trình.

Liên quan đến cảnh báo sóng thần, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương tuyên bố mối đe dọa hiện đã cơ bản qua đi sau 5 giờ kể từ khi kích hoạt. Các đợt sóng thần cao thực tế khoảng 1m ghi nhận tại Sultan Kudarat và Sarangani được xác nhận không gây thêm thương vong hay thiệt hại nào.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết, chính phủ đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác cứu hộ và ứng phó tình huống khẩn cấp.

Tin liên quan

Từ khóa

Động đất Philippines Sóng thần Hàng không Sân bay General Santos sân bay quốc tế General Santos Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. động đất sóng thần

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn