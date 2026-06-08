Động đất tại Philippines: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Hãng tin BBC cho biết, trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra vào sáng 8-6 tại miền Nam Philippines đã làm ít nhất 19 người thiệt mạng, 134 người bị thương và nhiều tòa nhà đổ sập.

Một trường học tại Philippines bị hư hại do trận động đất mạnh 7,8 độ richter.

﻿Ảnh: Facebook/The Monitor Mindanao Today

Bên cạnh thiệt hại về người và công trình, Cục Hàng không dân dụng Philippines (CAAP) cũng ra thông báo khẩn về việc tạm dừng toàn bộ hoạt động tại sân bay quốc tế General Santos để đánh giá an toàn cơ sở hạ tầng và thiết bị dẫn đường. Quyết định này khiến ít nhất 17 chuyến bay nội địa lập tức bị hủy bỏ, hành khách được khuyến cáo liên hệ trực tiếp với các hãng bay để cập nhật lịch trình.

Liên quan đến cảnh báo sóng thần, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương tuyên bố mối đe dọa hiện đã cơ bản qua đi sau 5 giờ kể từ khi kích hoạt. Các đợt sóng thần cao thực tế khoảng 1m ghi nhận tại Sultan Kudarat và Sarangani được xác nhận không gây thêm thương vong hay thiệt hại nào.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết, chính phủ đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác cứu hộ và ứng phó tình huống khẩn cấp.