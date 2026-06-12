Thế giới

Động đất tại Philippines: Mưa lớn và dư chấn cản trở cứu hộ

SGGPO

Ngày 12-6, lực lượng cứu hộ tại miền Nam Philippines phải vật lộn với mưa lớn và các đợt dư chấn liên tục để tìm kiếm người mất tích trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter.

Lực lượng cứu hộ đến thị trấn Glan, Sarangani, Philippines. Ảnh: CIVIL DEFENSE REGION XII-SOCCSKSARGEN/ JOHN MARK CACHUELA
Lực lượng cứu hộ đến thị trấn Glan, Sarangani, Philippines. Ảnh: CIVIL DEFENSE REGION XII-SOCCSKSARGEN/ JOHN MARK CACHUELA

Tại tỉnh Sarangani, nơi thiệt hại nặng nhất, nhiều ngôi làng ở thị trấn ven biển Glan vẫn bị cô lập hoàn toàn do sạt lở đất. Chính quyền tỉnh Sarangani đã ra lời kêu gọi khẩn thiết về việc điều động thêm trực thăng để vận chuyển lương thực và nước uống cho người dân.

Trước tình hình trên, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã trực tiếp đến thị sát khu vực General Santos; chỉ đạo giải ngân 100 triệu peso (khoảng 1,6 triệu USD) để khắc phục các công trình công cộng, hỗ trợ 50.000 peso cho mỗi gia đình có người thân thiệt mạng.

Hiện có hơn 45.000 người dân phải sơ tán, với phân nửa đang tạm trú tại các lán trại khẩn cấp. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ gồm khoảng 3.400 nhân viên quân đội và dân sự cùng hàng trăm phương tiện vẫn đang túc trực 24/24 giờ để khắc phục hậu quả thảm họa.

Trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ngoài khơi bờ biển Mindanao hôm 8-6 là một trong những cơn địa chấn mạnh nhất tại quốc gia này trong vòng nửa thế kỷ qua. Thảm họa đã khiến nhiều tòa nhà đổ sập, gây sạt lở đất nghiêm trọng và kích hoạt cảnh báo sóng thần trên khắp khu vực. Theo tờ PhilStar, ngoài 55 người thiệt mạng, hiện vẫn còn 31 người mất tích và hơn 1.100 người bị thương.

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