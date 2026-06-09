Thế giới

Số thương vong trong động đất tại Philippines tiếp tục tăng

SGGPO

Tờ Inquirer đưa tin, tính đến chiều 9-6, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra tại miền nam Philippines đã tăng lên 37 người; 479 người bị thương và 4 người mất tích.

Động đất gây nhiều thiệt hại cho thành phố cảng General Santos, Philippines. Ảnh: XINHUA
Động đất gây nhiều thiệt hại cho thành phố cảng General Santos, Philippines. Ảnh: XINHUA

Thành phố cảng General Santos là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Bộ Công trình công cộng và Đường cao tốc Philippines cho biết thiệt hại về tài sản tại đây ước tính lên đến 1 tỷ peso, tương đương khoảng 16,2 triệu USD.

Do ảnh hưởng của trận động đất, sân bay quốc tế General Santos tạm dừng các hoạt động thương mại, chỉ phục vụ các chuyến bay của chính phủ, quân đội và cứu trợ nhân đạo cho đến 18 giờ ngày 11-6.

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Động đất gây nhiều thiệt hại cho thành phố cảng General Santos, Philippines. Ảnh: XINHUA

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất bắt nguồn từ sự dịch chuyển tại rãnh Cotabato. Đây được xem là trận động đất mạnh nhất tại Philippines kể từ năm 1976.

Trước tình hình trên, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. yêu cầu cho học sinh tại các khu vực bị ảnh hưởng tạm thời nghỉ học, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

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PHƯƠNG NAM

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Cảng General Santos Bộ Công trình Công cộng Ferdinand Marcos Jr. Palau Động đất Triệu USD Ngoài phạm vi Sóng thần Cứu trợ Chịu ảnh hưởng

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