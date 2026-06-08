Thế giới

Động đất mạnh ngoài khơi Philippines, nhiều nước cảnh báo sóng thần

SGGPO

Sáng 8-6, một trận động đất mạnh xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao, miền nam Philippines, khiến Philippines, Indonesia và Nhật Bản phát cảnh báo, khuyến cáo sóng thần.

Phụ huynh lo lắng về dư chấn động đất tại trường tiểu học ở thành phố Kidapawan, tỉnh Cotabato, Philippines. Ảnh: INQUIRER
Phụ huynh lo lắng về dư chấn động đất tại trường tiểu học ở thành phố Kidapawan, tỉnh Cotabato, Philippines. Ảnh: INQUIRER

Theo kênh truyền hình Singapore CNA, Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất Đức (GFZ) cho biết trận động đất có độ lớn 7,8 độ Richter, xảy ra ở độ sâu khoảng 10km. Trước đó, GFZ ước tính cường độ trận động đất ở mức 8,2 độ Richter.

Cơ quan Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs) xác định trận động đất mạnh 7,0 độ Richter và cảnh báo nguy cơ thiệt hại, kèm theo các đợt sóng thần cao trên 1m, có thể kéo dài trong nhiều giờ. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG) ghi nhận trận động đất có độ lớn 7,7 độ Richter.

Hệ thống Cảnh báo sóng thần Mỹ cũng phát cảnh báo về nguy cơ sóng thần sau trận động đất.

Philippines và Indonesia đã ban hành cảnh báo sóng thần; trong khi Nhật Bản phát khuyến cáo sóng thần đối với một số khu vực dọc bờ biển Thái Bình Dương. Ngay sau trận động đất, chưa ghi nhận thiệt hại lớn.

Ông Benjie Ancheta, cảnh sát trưởng thị trấn Alabel, tỉnh Sarangani của Philippines, cho biết tòa nhà cảnh sát xuất hiện một số vết nứt sau trận động đất. Theo ông Ancheta, chưa có báo cáo thương vong, song một số người đã ngất xỉu do rung lắc mạnh.

Tại thành phố Manado, miền bắc Indonesia, nhiều nhân chứng cũng cảm nhận rung chấn rất mạnh.

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Manado Sóng thần Động đất Địa vật lý Dư chấn Dọc bờ biển Indonesia Philippines Nhật Bản

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