Phường Bình Thạnh tiếp sức cho học sinh khó khăn

Sáng 21-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Bình Thạnh cùng em – Viết tiếp tương lai” năm học 2026 – 2027 với nhiều hoạt động ý nghĩa trong việc chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tham gia ngày hội, các em được nhận tập, sách, bút và dụng cụ học tập tại gian hàng “Nam giới tiên phong – Trao hành trang, gieo mầm bình đẳng”; được ăn sáng miễn phí tại gian hàng “Bữa sáng yêu thương”; tham gia các trò chơi dân gian và gửi gắm những ước mơ tại khu vực “Cây điều ước – Điều em muốn nói”.
Tại ngày hội, phường Bình Thạnh đã tặng 320 suất học bổng và trao hỗ trợ chương trình Mẹ đỡ đầu đến học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Tổng kinh phí khoảng 397 triệu đồng.
Mỗi suất học bổng không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn về chi phí học tập, mà còn động viên các em học sinh, sinh viên khó khăn có thêm niềm tin và nghị lực để vững bước đến trường.