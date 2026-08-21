Sức sống cơ sở

Phường Bình Thạnh tiếp sức cho học sinh khó khăn

SGGPO

“Bình Thạnh cùng em – Viết tiếp tương lai” là chủ đề ngày hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức. Thông điệp của chương trình thể hiện sự đồng hành, sẻ chia và hướng đến những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Học sinh nhận dụng cụ học tập tại ngày hội
Học sinh nhận dụng cụ học tập tại ngày hội

Sáng 21-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức Ngày hội “Bình Thạnh cùng em – Viết tiếp tương lai” năm học 2026 – 2027 với nhiều hoạt động ý nghĩa trong việc chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

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Trao học bổng Nguyễn Hữu Cảnh cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, hiếu học

Tham gia ngày hội, các em được nhận tập, sách, bút và dụng cụ học tập tại gian hàng “Nam giới tiên phong – Trao hành trang, gieo mầm bình đẳng”; được ăn sáng miễn phí tại gian hàng “Bữa sáng yêu thương”; tham gia các trò chơi dân gian và gửi gắm những ước mơ tại khu vực “Cây điều ước – Điều em muốn nói”.

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Gửi những suất ăn sáng miễn phí đến các em học sinh tại ngày hội

Tại ngày hội, phường Bình Thạnh đã tặng 320 suất học bổng và trao hỗ trợ chương trình Mẹ đỡ đầu đến học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Tổng kinh phí khoảng 397 triệu đồng.

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Các em học sinh gửi ước mơ trước thềm năm học mới tại khu vực "Điều em muốn nói"

Mỗi suất học bổng không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn về chi phí học tập, mà còn động viên các em học sinh, sinh viên khó khăn có thêm niềm tin và nghị lực để vững bước đến trường.

HỒNG HẢI

Từ khóa

Học bổng phường Bình Thạnh tiếp sức học sinh khó khăn đồng hành sẻ chia chi phí học tập

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