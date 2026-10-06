Phường Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều sự kiện du lịch vào dịp cuối năm

Trong 9 tháng đầu năm 2026, phường đón hơn 4,15 triệu lượt khách đến vui chơi, tắm biển, góp phần thúc đẩy hoạt động dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

UBND phường Vũng Tàu cho biết, bên cạnh việc tăng cường quản lý hoạt động du lịch trong mùa thấp điểm, thời giời tới địa phương sẽ phối hợp với Sở Du lịch TPHCM triển khai nhiều sự kiện cuối năm như giải Pickleball phường Vũng Tàu, Vung Tau City Trail, lễ hội ẩm thực, xác lập kỷ lục Bánh khọt, trình diễn áo dài, Đường sách Tết và các hoạt động chuẩn bị Tết 2027.

Thời gian qua, địa phương đã tổ chức và phối hợp tổ chức gần 50 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực… quy mô lớn nhỏ, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Nhiều sự kiện có sức hút lớn như chương trình Khai hội Văn hóa - Du lịch TPHCM năm 2026, các giải chạy bộ, giải thể thao biển…

Lễ hội Nghinh Ông tại phường Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Hoạt động du lịch tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn phường ước đạt 6.407 tỷ đồng, tăng 39,13% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh tổ chức các sự kiện, phường Vũng Tàu chú trọng xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn. Công tác quản lý bãi biển, cứu hộ tại các bãi tắm, hồ bơi được tăng cường với hơn 80 nhân viên chuyên trách, tổ chức ứng trực trong các dịp lễ, cao điểm du lịch. Địa phương cũng thường xuyên kiểm tra việc niêm yết giá, chất lượng phục vụ, giữ gìn mỹ quan đô thị và bảo vệ môi trường.

Du khách tắm biển Bãi Sau Vũng Tàu

Bên cạnh tổ chức các sự kiện, phường Vũng Tàu còn chú trọng xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn. Công tác quản lý bãi biển, cứu hộ tại các bãi tắm, hồ bơi được tăng cường với hơn 80 nhân viên chuyên trách, tổ chức ứng trực trong các dịp lễ, cao điểm du lịch. Địa phương cũng thường xuyên kiểm tra việc niêm yết giá, chất lượng phục vụ, giữ gìn mỹ quan đô thị và bảo vệ môi trường.

QUANG VŨ