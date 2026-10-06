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Đại hội Hội Doanh nghiệp phường Bình Thạnh nhiệm kỳ 2026 – 2031

SGGPO

Chiều 6-10, Hội Doanh nghiệp phường Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: ĐỨC TRUNG
Lãnh đạo Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Việc thành lập Hội Doanh nghiệp phường Bình Thạnh xuất phát từ nhu cầu tăng cường kết nối, tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, tạo môi trường giao lưu, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hội cũng là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền; đồng hành cùng địa phương trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo báo cáo của Ban vận động thành lập, Hội Doanh nghiệp phường Bình Thạnh hiện có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động với các loại hình, quy mô và lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đa dạng.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội phấn đấu kết nạp 30 doanh nghiệp/năm và 200 hội viên vào năm 2031; vận động từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm chăm lo các chương trình an sinh xã hội; trao 100 suất học bổng/năm cho học sinh nghèo hiếu học...

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Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp phường Bình Thạnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Đại hội đã bầu ông Phan Ngọc Hoà, Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục GNP làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Bình Thạnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

ĐỨC TRUNG

Từ khóa

đại hội doanh nghiệp vận động kinh doanh

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