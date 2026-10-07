Chuyển các cơ sở giết mổ gia súc về Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Long Phước

Ngày 7-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm việc với UBND các phường Bà Rịa, Tam Long, Rạch Dừa và Phước Thắng về việc di dời các cơ sở giết mổ có công suất nhỏ, không phù hợp quy định pháp luật đến địa điểm phù hợp.

Ông Hồ Trúc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện 4 địa phương có 9 cơ sở giết mổ công suất nhỏ phải thuộc diện phải di dời. về Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Long Phước nhằm bảo đảm các yêu cầu về môi trường, an toàn thực phẩm và phù hợp quy hoạch chung của thành phố.

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương đề nghị Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công hướng dẫn cụ thể về lộ trình, trình tự, thủ tục pháp lý liên quan đến việc di dời. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép môi trường, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và việc áp dụng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư (nếu có) đối với các cơ sở thuộc diện di dời.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Trúc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM yêu cầu chính quyền các phường khẩn trương thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để đánh giá thực trạng hoạt động của từng cơ sở, đồng thời tuyên truyền, vận động các cơ sở thực hiện đúng lộ trình di dời về Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Long Phước.

Đối với các cơ sở nhỏ lẻ đáp ứng yêu cầu quy hoạch, thành phố sẽ hướng dẫn thực hiện các thủ tục đầu tư, nâng cấp theo quy định. Những cơ sở không phù hợp quy hoạch phải chấm dứt hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp.

Các cơ quan chức năng cũng được yêu cầu phối hợp tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến tài sản, đất đai và thủ tục pháp lý, tạo điều kiện để các cơ sở thực hiện việc di dời theo đúng quy định.

HOÀNG DƯƠNG