Sáng 7-10, Đảng bộ phường Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa I nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện đạt được một số kết quả tích cực. Đó là hoạt động thu ngân sách nhà nước đạt 68,6% so với dự toán. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 99,85%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt hơn 99%. Công tác tổ chức khám sức khỏe người dân đạt 54,4%.

Phường cũng hoàn thành nhiều dự án về xây dựng trường học, công viên cây xanh, nâng cấp nhiều tuyến hẻm. Đặc biệt, Đảng ủy phường đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Thi công dự án rạch Xuyên Tâm trên địa bàn phường Bình Thạnh

Địa phương còn chủ động phối hợp, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị Thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công dự án rạch Xuyên Tâm.

Tuy nhiên, hiện phường vẫn còn những chỉ tiêu tiến độ thấp, như: công tác phát triển đảng viên chỉ mới kết nạp được 40/98 đảng viên; tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ cho người dân còn thấp.

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Anh Đức đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm của phường Bình Thạnh đã thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu đã đề ra.

Về phương hướng tới, đồng chí Dương Anh Đức yêu cầu phường Bình Thạnh tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên; phấn đấu hoàn thành thu ngân sách. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục triển khai tốt các bước tiếp theo tại dự án rạch Xuyên Tâm, nhất là quan tâm môi trường sống, vấn đề an sinh, hỗ trợ chăm lo người dân đang sinh sống nơi dự án đi qua.

THÁI PHƯƠNG