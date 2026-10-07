Xã Xuyên Mộc dồn lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Ngày 7-10, Đảng ủy xã Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ xã (mở rộng), đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Võ Thành Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuyên Mộc phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng Đảng tại xã Xuyên Mộc được chú trọng, hoàn thành sắp xếp 15 chi bộ ấp thành 7 chi bộ; kết nạp 21 đảng viên mới, đạt 105% chỉ tiêu được giao.

Kinh tế, du lịch duy trì phát triển ổn định. Xã Xuyên Mộc đón hơn 113.000 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 59,4 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt 381,1 tỷ đồng, đạt 92,9% kế hoạch. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%, địa phương có 5/5 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,09%.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuyên Mộc tiếp nhận 4.784 hồ sơ, trong đó 4.643 hồ sơ trực tuyến và không có hồ sơ quá hạn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những chỉ tiêu còn thấp, đặc biệt là giải ngân đầu tư công, phát triển doanh nghiệp, thực hiện các dự án trọng tâm...

Trong 3 tháng cuối năm 2026, xã Xuyên Mộc hướng đến mục tiêu tập trung tháo gỡ vướng mắc tại 17 dự án đầu tư công, hoàn thiện hồ sơ OCOP, đẩy nhanh 5 đề án trọng tâm; đồng thời xử lý các vấn đề về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn xã.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thành Châu, Bí thư Đảng ủy xã Xuyên Mộc yêu cầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động rà soát từng nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu trong năm 2026.

NGUYỄN NAM