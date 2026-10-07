Hướng dẫn ngư dân sử dụng ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử eCDT VN

Sáng 7-10, xã Bình Châu phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Châu tổ chức hướng dẫn cho sử dụng ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT VN) nhằm triển khai hiệu quả công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ngư dân xã Bình Châu tham gia buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân được hướng dẫn cài đặt, vận hành ứng dụng eCDT VN trên điện thoại thông minh. Ứng dụng giúp ngư dân thực hiện việc ghi nhận nhật ký khai thác, xuất nhập bến và chứng thực nguồn gốc mẻ lưới theo phương thức số hóa một cách tiện lợi, chuẩn xác và minh bạch.

Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn, Đồn phó Đồn Biên phòng Bình Châu thông tin tại hội nghị

Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn, Đồn phó Đồn Biên phòng Bình Châu nhắc nhở bà con ngư dân lưu ý chấp hành nghiêm các quy định về phân vùng khai thác, thủ tục kiểm tra xuất - nhập bến, ghi nộp nhật ký khai thác, đánh dấu nhận diện tàu cá và kiểm soát giấy phép hành nghề.

﻿Ngư dân xã Bình Châu được phổ biến các điểm mới, quy định chủ yếu của Luật Thủy sản năm 2017 và các hướng dẫn có liên quan của Chính phủ. Ảnh: THÀNH HUY



Đặc biệt, các chủ tàu và thuyền trưởng phải có trách nhiệm trong việc duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình (VMS) 24/24 giờ khi hoạt động trên biển; nghiêm cấm triệt để các hành vi tự ý tháo gỡ, gửi thiết bị sang tàu khác, vận chuyển thiết bị VMS của phương tiện khác hoặc cố tình ngắt kết nối nhằm đối phó với cơ quan chức năng; kiên quyết không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Việc tăng cường tập huấn công nghệ kết hợp siết chặt kỷ cương pháp luật nghề cá tại xã Bình Châu là hoạt động thúc đẩy thực chất công tác chuyển đổi số cho ngư dân; xây dựng nghề cá có trách nhiệm và bền vững, chung tay cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

THÀNH HUY