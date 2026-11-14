Ra mắt sản phẩm du lịch “Sắc đêm Bình Tây”

Sản phẩm du lịch “Sắc đêm Bình Tây” được thiết kế thành một hành trình trải nghiệm đa giác quan, tái hiện nhịp sống sôi động và lịch sử khu vực Chợ Lớn, nhằm khai thác tiềm năng kinh tế đêm và quảng bá bản sắc vùng đất giàu truyền thống.
Tham gia tour, du khách được kết nối qua 4 điểm đến tiêu biểu gồm: Chợ Bình Tây, Đình Bình Tây, Cơ sở giày da Long Thành và Chùa Tuyền Lâm. Khách tham quan có cơ hội tìm hiểu kiến trúc giao thoa Việt - Hoa, khám phá không gian tín ngưỡng và trực tiếp trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống lâu đời.
Bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tây, cho biết, để sản phẩm phát triển bền vững và thu hút khách quốc tế lẫn nội địa, thời gian tới phường sẽ tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, lồng ghép hành trình du lịch với các lễ hội truyền thống đặc sắc như Lễ Kỳ Yên, Tết Nguyên tiêu, Tết Đoan ngọ...
Phường sẽ chú trọng đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, tình nguyện viên, cam kết thường xuyên khảo sát ý kiến du khách để hoàn thiện chất lượng dịch vụ, từng bước đưa “Sắc đêm Bình Tây” trở thành điểm nhấn hấp dẫn trên bản đồ du lịch TPHCM.