Tối 14-11, UBND phường Bình Tây (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch “Sắc đêm Bình Tây”, nhằm mở ra không gian trải nghiệm chiều sâu, kết nối các di tích lịch sử, nghề truyền thống và tinh hoa ẩm thực Việt - Hoa đặc trưng khu vực Chợ Lớn.

Sản phẩm du lịch “Sắc đêm Bình Tây” được thiết kế thành một hành trình trải nghiệm đa giác quan, tái hiện nhịp sống sôi động và lịch sử khu vực Chợ Lớn, nhằm khai thác tiềm năng kinh tế đêm và quảng bá bản sắc vùng đất giàu truyền thống.

Du khách quét mã QR để tìm hiểu thông tin các địa điểm sản phẩm du lịch “Sắc đêm Bình Tây”. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tham gia tour, du khách được kết nối qua 4 điểm đến tiêu biểu gồm: Chợ Bình Tây, Đình Bình Tây, Cơ sở giày da Long Thành và Chùa Tuyền Lâm. Khách tham quan có cơ hội tìm hiểu kiến trúc giao thoa Việt - Hoa, khám phá không gian tín ngưỡng và trực tiếp trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống lâu đời.

Bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tây phát biểu tại lễ ra mắt sản phẩm du lịch “Sắc đêm Bình Tây”. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Bà Nguyễn Huỳnh Như Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tây, cho biết, để sản phẩm phát triển bền vững và thu hút khách quốc tế lẫn nội địa, thời gian tới phường sẽ tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, lồng ghép hành trình du lịch với các lễ hội truyền thống đặc sắc như Lễ Kỳ Yên, Tết Nguyên tiêu, Tết Đoan ngọ...

Hoạt cảnh tái hiện cuộc sống buôn bán thường nhật của người dân phường Bình Tây xưa và nay. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phường sẽ chú trọng đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, tình nguyện viên, cam kết thường xuyên khảo sát ý kiến du khách để hoàn thiện chất lượng dịch vụ, từng bước đưa “Sắc đêm Bình Tây” trở thành điểm nhấn hấp dẫn trên bản đồ du lịch TPHCM.

ĐÌNH DƯ