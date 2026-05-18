TPHCM tập huấn kỹ năng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái trên không gian mạng

Tham dự có các đồng chí: Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, thành viên thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM; Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Buổi tập huấn được kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với điểm cầu các xã, phường, đặc khu

Báo cáo viên là TS Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II.

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Lê Văn Minh cho biết đây là lớp tập huấn đầu tiên được thiết kế với nhiều nội dung mang tính thực tiễn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trước đó Thành phố đã tổ chức các đợt tập huấn chung cho các ban, Đảng, trong đó có chuyên đề về Nghị quyết 35. Các địa phương cũng đã liên hệ Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy hỗ trợ tập huấn tại địa bàn, nhưng phần lớn các nội dung hỗ trợ được triển khai theo hình thức trực tuyến. Do đó, lần tập huấn này được thiết kế với những nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với những yêu cầu, chỉ đạo mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi tập huấn

Theo đồng chí Lê Văn Minh quan điểm và mục tiêu của lãnh đạo Thành phố đối với Ban Chỉ đạo 35 thời gian tới là yêu cầu phải có sự thay đổi căn bản trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc đấu tranh, phản bác phải giúp người dân nhận diện, hiểu rõ những vấn đề mà các thế lực thù địch đang chống phá. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, lực lượng làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần có kỹ năng, có thông tin và xây dựng được các bài viết cụ thể để phản bác.

Đồng chí đề nghị các học viên quan tâm tiếp thu nội dung tập huấn để nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng viết bài phản bác, đặc biệt khi xử lý các vấn đề phát sinh trên không gian mạng.

TS Vũ Trung Kiên trình bày nội dung tập huấn chuyên đề đầu tiên



Đợt tập huấn lần này gồm 4 chuyên đề: Phương thức tổ chức nội dung bài viết chính luận và bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Kinh nghiệm tổ chức hoạt động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và định hướng hoạt động của Ban Công tác 35 cơ sở tại TPHCM; Kỹ năng, kinh nghiệm đấu tranh chính luận trên không gian mạng; Tổ chức diễn tập thực hành đấu tranh chính luận trên không gian mạng.

CẨM NƯƠNG