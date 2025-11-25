Tàu cá Quảng Ngãi bị mắc cạn tại quần đảo Trường Sa

Ngày 25-11, Đồn Biên phòng Bình Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đang phối hợp hướng dẫn ứng phó sự cố tàu cá QNg 90424 TS bị mắc cạn tại quần đảo Trường Sa.

Trước đó, ngày 24-11, bà Phạm Thị Thu Sương (trú thôn Định Tân, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) báo tin đến Đồn Biên phòng Bình Hải sau khi nhận được thông báo từ ông Bùi Tân, thuyền trưởng tàu cá QNg 90892 TS, về việc tàu cá do chồng bà là ông Võ Văn Quân làm thuyền trưởng bị mắc cạn khi đang trên đường tránh trú áp thấp nhiệt đới.

Qua xác minh, tàu QNg 90424 TS bị mắc cạn tại bãi Loại Ta Nam, cụm Loại Ta thuộc quần đảo Trường Sa, tại tọa độ 10°42'25" độ vĩ Bắc - 114°19'47" độ kinh Đông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Bình Hải đã hướng dẫn ông Tân liên lạc với ông Quân bật nút SOS trên thiết bị giám sát hành trình trong trường hợp không thể tự khắc phục, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thông báo đến các lực lượng chức năng để hỗ trợ.

Tàu cá QNg 90424 TS dài 16,6m, công suất 409CV, xuất bến từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ ngày 8-11, hành nghề lưới rê tại vùng biển Trường Sa, trên tàu có 8 lao động.

NGUYỄN TRANG