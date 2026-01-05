Kiểm tra tàu nước ngoài trôi dạt, mắc cạn ở Quảng Ngãi

Clip: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất kiểm tra tàu cá nước ngoài trôi dạt, mắc cạn vào vùng biển cảng Dung Quất

Theo đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phối hợp Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiếp cận, kiểm tra một tàu cá nước ngoài, nghi tàu của Trung Quốc, trôi dạt, mắc cạn tại vùng nước cảng Dung Quất, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện người trên tàu. Phương tiện là tàu cá vỏ thép, có chữ Trung Quốc (tạm dịch Quỳnh Đam Ngư), số hiệu 08888, thân màu xanh dương, cabin trắng; nhiều bộ phận bị rỉ sét, hư hỏng, toàn bộ hệ thống máy móc không hoạt động. Kích thước thân tàu dài 46,42m, rộng 8,5m, độ sâu 4,2m. Kiểm tra các khoang, hầm hở không phát hiện gì.

Bên trong tàu còn nguyên kết cấu, có dấu hiệu sinh hoạt của thuyền viên cách thời điểm phát hiện tàu bị trôi, mắc cạn khoảng 5-7 ngày; không phát hiện ngư cụ hay hàng hóa. Lực lượng chức năng thu giữ một số tài liệu để xác minh.

Tàu vỏ thép trôi dạt vào vùng biển cảng Dung Quất

Tại khoang máy ghi nhận dấu hiệu chập cháy, bám khói trên động cơ chính của tàu và nhiều thiết bị phục vụ sửa chữa trên khoang. Toàn bộ hệ thống máy móc và thiết bị vận hành của tàu cá đều không hoạt động. Tại khu vực kho lưu trữ và thiết bị làm lạnh có chứa nhiều thực phẩm còn giá trị, chưa qua sử dụng.

Kiểm tra hệ thống lưu chứa, cung cấp nhiên liệu cho động cơ máy chính, phát hiện két nhiên liệu vẫn còn dầu Diesel, tiềm ẩn nguy cơ sự cố tràn dầu. Vị trí tàu mắc cạn cách khu vực đường ống dẫn dầu và kho xăng dầu khoảng 200m.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã kiến nghị các lực lượng chuyên môn phối hợp rà phá chất cháy nổ, xác định lượng nhiên liệu còn lại, bảo đảm an toàn; đồng thời thông báo Sở Ngoại vụ để trao đổi với phía Trung Quốc. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ, giám sát và làm rõ lai lịch con tàu.

Như Báo SGGP Online đã đưa tin, khoảng 5 giờ ngày 4-1, lực lượng biên phòng phát hiện một tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc trôi dạt và mắc cạn vào bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

NGUYỄN TRANG