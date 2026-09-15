Củng cố vị thế ở Bắc cực

Ngày 14-9, giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) họp tại thành phố Rovaniemi, Phần Lan, bàn việc gia tăng hiện diện tại Bắc cực - khu vực có ý nghĩa quan trọng về địa chính trị, an ninh và năng lượng đối với châu Âu.

Hội nghị kéo dài 2 ngày, do Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khởi xướng, với sự tham dự của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas. Các bên thảo luận cách xây dựng chiến lược chung của EU đối với Bắc cực.

Theo hãng tin Bloomberg (Mỹ), hội nghị diễn ra chỉ vài tuần trước khi Ủy ban châu Âu công bố chiến lược mới, định hướng chính sách của EU đối với Bắc cực trong những năm tới. Cố vấn đặc biệt của Ủy ban châu Âu về quan hệ EU - Bắc cực Jyrki Katainen nhận định xung đột tại Ukraine, ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc và những thay đổi trong chính sách của Mỹ đã làm thay đổi căn bản tầm quan trọng địa chính trị, kinh tế của khu vực.

Vấn đề Greenland cũng khiến EU đẩy mạnh hiện diện tại Bắc cực. Đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đưa hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch này dưới quyền kiểm soát của Mỹ đã thúc đẩy EU củng cố vị thế, bảo vệ lợi ích chiến lược. Với EU, Bắc cực còn có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế nhờ trữ lượng đất hiếm và khoáng sản, vốn là những nguồn nguyên liệu cần thiết cho công nghệ năng lượng sạch và quốc phòng.

Nghiên cứu mới nhất của Viện Ifo (Đức) cảnh báo EU khó đạt được mục tiêu tự chủ nguyên liệu thô chiến lược, do vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung lithium, cobalt, niken và than chì tự nhiên từ bên ngoài. Trong bối cảnh năng lực khai thác nội khối còn hạn chế, việc tăng hiện diện tại Bắc cực có thể hỗ trợ EU tự chủ về nguyên liệu, phục vụ chuyển dịch năng lượng và an ninh quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.

THANH HẰNG